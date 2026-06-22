Munkaszünet meccsnapon és morabeza – focilázban ég a Zöld-foki-szigetek, ahol minden apró sikert értékelni tudnak

A Zöld-foki Köztársaságnak – Magyarországon gyakrabban használt nevén a Zöld-foki-szigeteknek – nincs túl nagy és dicsőséges futballmúltja: a Portugáliától való függetlenségét csak 1975-ben elnyerő ország labdarúgó szövetsége csak 1986-ban csatlakozott a FIFA-hoz és az Afrikai Labdarúgó-szövetséghez. Történetesen egyébként abban az évben, amikor magyar válogatott utoljára szerepelt világbajnokságon.

Azóta eltelt negyven év, a magyar futball még mindig el-elvakargatja az irapuatói 0-6-ot, a zöld-foki-szigetekiek viszont túlléptek az 1-5-ökön és 0-4-eken – összesen öt négygólos vereségük volt, a legutóbbi 2023-ban Algériában –, és kijutottak a 48 csapatosra bővített idei világbajnokságra. Méghozzá nem is olyan könnyen nyerhető csoportból, mint Tunézia, hanem például a legutóbbi vb-n brazilokat legyőző, tavaly Afrikai Nemzetek Kupája-negyeddöntős Kamerun előtt.

A Kék Cápák (portugálul Tubarões Azuis) becenevű válogatott az idei világbajnokságon újoncként egészen fantasztikus teljesítményt nyújtott. Előbb 0-0-s döntetlent játszott, főleg Vozinha kapusnak köszönhetően a spanyolokkal a FIFA-világranglista 67. helyén álló csapat – ennél csak négyen vannak hátrébb a mostani világbajnoki mezőnyből –, majd magyar idő szerint hétfő hajnalban Uruguay ellen szintén döntetlent játszott, megszerezve a válogatott első vb-gólját (és a másodikat is). Két forduló után, ahogy mondani szokták, a papírformára rácáfolva 2 pontjuk van, és az elvileg legkönnyebb, Szaúd-Arábia elleni meccsre úgy készülhetnek, hogy ha nyernek, biztosan továbbjutnak, de akár a döntetlen is elég lehet ehhez.

„Az egész ország nagyon boldog, mindenhol fel vannak zászlózva a házak, mindenkin a válogatott pólóját látom” – mesélte a 444-nek dr. Carlos Maria Lima, a Zöld-foki-szigetek egyik nagyobb szigetén, São Vicentén praktizáló főorvos, aki évtizedekig Magyarországon élt. Az időeltolódás náluk kevésbé veri keresztbe a meccsnézéseket, mint nálunk: az első, spanyolok elleni meccset ottani idő szerint délután háromkor játszották, most, az uruguayiak ellenit este kilenckor.

Fotó: DANILSON SEQUEIRA/REUTERS

A spanyolok elleni meccs napjára a kormány fél-munkaszüneti napot rendelt el: már déltől mindenkit elengedtek a munkahelyekről, a kezdő sípszóra leállt az élet a nagyjából Győr-Moson-Sopron megyényi, félmillió lakosú országban. „Itt az utcák teljesen kihaltak, üresek a meccsek idejében, az emberek mindenki a focit nézi, mindenki szurkol”. Carlos nem számított arra, hogy sikerült pontot szerezniük a spanyolok, és pláne, hogy utána a „szintén nagyon erős” uruguayiak ellen is – ahogyan valószínűleg a zöld-fokiak túlnyomó többsége sem.

Az országban egyébként mindig népszerű volt a foci, ami a portugál gyarmati múlt hatása is lehet. Az iskolákban már ötéves kortól szervezett keretek között folynak az edzések, az utóbbi időben csak annyi változott, hogy most már nemcsak a fiúk, hanem a lányok is fociznak.

Mostanra viszont országszerte megnőttek az elvárások. „Nagyon jó a csapat, nagyon jó, és nagyon nagy a szurkolás most mindenhol. Szaúd-Arábia ellen mindenki azt várja, hogy nyerni fogunk”.

A szurkolók kedvence egyelőre még nem valamelyik gólszerző, hanem továbbra is a spanyolok ellen fantasztikusan védő kapus, Vozinha. Akinek a polgári neve egyébként Josimar Jose Evora Dias, de csak a zöld-foki hatóságok szőrösszívűsége miatt: az apja állítólag egyszerűen csak Valdanónak akarta elnevezni a fiát a nyolcvanas évek legendás argentin csatára, Jorge Valdano után (aki csupán 26 nappal a kis Josimar születésnapja után segítette Argentínát az 1986-os vb-címhez), de a hatóságok nemet mondtak erre.

Később aztán már ő választotta magának a Vozinha művésznevet, ami nagymamát jelent – azért ezt, mert a szülei, a katonai szolgálatát teljesítő apa és a folyton dolgozó anya helyett főleg a nagymamája nevelte, írja a GQ Sports. Az anyja a vb-re is komoly viszontagságok után tudott eljutni, amiről így beszélt a sportlapnak: „Minden apróságot értékelünk az életben” – mondta Évora. „Ezt »morabezának« hívjuk, aminek nincs igazán fordítása. A zöld-foki-szigetekiek boldogok és szeretettel gondolnak arra, amijük van. És ez a meccs sokat jelentett nekünk. Azt hiszem, reményt is adott az embereknek, hogy elérjék az álmaikat.”

Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto via AFP

Vozinha piaci értéke egyébként a Transfermarkt szerint 50 000 euró, ami a Fehérvárt is megjárt, 38 éves Stopiráéval holtversenyben a legkisebb érték a zöld-foki-szigeteki válogatottban. A vb-keretnek éppen csak több, mint fele, 13 játékos ér legalább egymillió eurót, és csak két játékosnak, a Villareal-védő Logan Costának és a Trabzonspor-védő Wagner Pinának az értéke haladja meg a 10 milliót, míg a történelmi első gólt szerző Kevin Lenini Pina értéke 5 millió euró (a spanyoloknál csak három játékos értéke nem éri el a 10 millió eurót).

Ha a világbajnokságon eddig meglepetéscsapatnak is számítanak, nem a semmiből jött a Zöld-foki-szigetek sikeres szereplése. A csapat, amelyben Laros Duarte személyében NB I.-es játékos is van – a Felcsút középpályása a spanyolok ellen 61, Uruguay ellen 19 percet játszott – három éve már eljutott a negyeddöntőbe az Afrikai Nemzetek Kupájában, miután a csoportját veretlenül nyerte Egyiptom, Ghána és Mozambik előtt. Tavaly egész évben veretlenek voltak, igaz, egy nemzetközi tornán döntetlen után tizenegyesekkel kikaptak Irántól és Egyiptomtól is. Idén is csak egy vereségük van, egy felkészülési meccsen 4-2-re kaptak ki Chilétől, viszont egy másik barátságon mérkőzésen, május végén 3-0-ra verték Szerbiát; az egyik gólt akkor is Kevin Lenini Pina szerezte, de betalált Duarte is.

A zöld-foki-szigeteki válogatott először a 2002-es világbajnokság selejtezőjén indult, akkor egy döntetlennel és egy vereséggel az első körben kiejtette Algéria. A 2006-os vb-selejtezőn már az utolsó csoportkörig eljutottak, de a hatcsapatos csoportban csak ötödikek lettek. A következő négy vb-selejtezőn mindig csak az alap csoportkör 2. helyén végeztek, márpedig azokból csak egy-egy csapat jutott tovább (de közben 2009-ben megnyerték első meccsüket egy európai csapat ellen Málta 2-0-s legyőzésével, majd 2010-ben 0-0-s döntetlent játszottak Portugáliával). A mostani vb-re új lebonyolítási rendszerben rendezték a selejtezőket, a kilenc hatcsapatos csoportból a győztesek kijutottak – ezek egyike volt a 10 meccséből csak egyet elveszítő zöld-foki válogatott.

Fotó: Evrim Aydin/Anadolu via Reuters Connect

Érdekesség, hogy míg egy másik vb-újonc, a curaçaói válogatott Dick Advocaat személyében egy rutinos, nyolc válogatott kispadján megfordult, és komoly sikereket elért – holland, orosz és többszörös skót bajnok – menedzserrel vesz részt a vb-n, a Zöld-foki-szigeteket az a helyi születésű, 56 éves Bubista irányítja, akinek sem játékosként, sem edzőként nem volt jelentős nemzetközi karrierje. Az egykori középhátvéd a kilencvenes években egy szezont eltöltött a spanyol másodosztályú Badajoz játékosaként, illetve a 2002-2003-as szezonban a portugál Estorilban játszott, a pályafutása ezen túl afrikai klubokhoz kötötte, az angolai ASA-ban például hat szezont játszott.

A 2010-es évek elején kezdődött edzői pályafutása is csak hazai klubokhoz kötötte, főként a São Vicente szigeten lévő kluboknál dolgozott. Csak a 2015-16-os szezonra szerződött egy fővárosi klubhoz, a 13-szoros bajnok Sporting Clube da Praiához. Akivel egyébként semmit nem nyert, ahogy lényegében egyetlen más klubjával sem: úgy került a válogatott kispadjára 2020-ban, hogy addig egyetlen, még 2013-ban nyert bajnoki cím volt az összes eredménye.