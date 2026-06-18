Kapott vízumot, a második meccsen már ott lehet a Zöld-foki-szigetek kapushősének anyja

A világbajnokság első csoportkörének tán legnagyobb hőse a Zöld-foki Köztársaság válogatottjának kapusa, Josimar Jose Evora Dias, vagy ismertebb nevén Vozinha volt. A kapus az apró szigetország legismertebb focistája, pár héttel a torna előtt lett 40 éves, és ezzel ő lett minden idők második legidősebb debütáló játékosa a vébék történetében. A bemutatkozása pedig nem is sikerülhetett volna szebben, hiszen számos bravúrral és kapott gól nélkül hozta le a végső győzelemre is esélyesnek tartott spanyolok elleni meccset.

Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto via AFP

A 0-0 után a meccs legjobbjának választott kapus a mérkőzés után el is sírta magát, majd arról beszélt, hogy azért sírt, mert a nagyszüleinél nőtt fel, és ők már nem élhették ezt meg, illetve azért, mert anyja sem lehetett jelen vízumproblémák miatt, és mert nem tudták időben kifizetni a szükséges összeget.

Azóta viszont kiderült, hogy a második meccsen már ott lehet majd: ezt szerdán az amerikai Képviselőház demokrata frakcióvezetője, Hakeem Jeffries jelentette be.

A Zöld-foki Köztársaság egyike azon országoknak, ahonnan az Egyesült Államokba történő beutazáshoz nemcsak vízum kell, hanem még letétbe is kell helyezni 15 ezer dollárt, azaz mintegy 4,6 millió forintot. Ugyan az amerikai kormány aztán egy hónappal ezelőtt eltörölte ezt a kitételt azok számára, akiknek jegye volt a világbajnokságra, de a vízum költségei megmaradtak, és a kapus anyja, Ana Candida Evora már nem tudta elintézni az utazást. Az Associated Press korábban arról írt, hogy Evora még az eredeti költségek ismeretében nem igényelt magának útlevelet, mivel nem számított rá, hogy mehetne, ezért nem tudott aztán vízumot sem igényelni, azóta viszont már készül egy útlevél a számára.

Jeffries szerdán azt közölte, hogy a vízumdíjakat eltörölték, és ezért a nő ott lehet vasárnap Miamiban, amikor a válogatott Uruguay ellen játszik majd. A demokrata politikus megköszönte Marco Rubio külügyminiszter és a minisztérium segítségét.

Az 59 éves, takarítóként dolgozó nő otthonról nézte az első meccset a spanyolok ellen, és utána arról beszélt, hogy már előre megmondta, a fia nem fog gólt kapni, és végül ez is történt.

Ana Candida Evora útban az Egyesült Államokba, unokáival, június 17-én Fotó: Davidson Alves/REUTERS

Vozinha korábbi interjúiban is rendre beszélt arról, hogy mennyire közel áll a családjához. Gyerekkorában ideje nagy részét a nagyszüleivel töltötte, Vozinha beceneve is at jelenti kreol nyelven, hogy Nagyi, mivel fiatal korától kezdve rengeteget focizott nála idősebb gyerekekkel, és rendkívül kompetitív volt, néha el is durvultak a meccsek, amikor pedig már nem tudott mit tenni, és vörös fejjel, dühösen hazament, olyankor mindig gúnyolódtak rajta, hogy megy panaszkodni a nagyijának.

Fiatalon hiába próbált focista lenni, az Athletic beszámolója szerint az edzők nem vették nagyon számításba, mert túlságosan alacsony volt, de aztán a tinédzser éveire megnyúlt, és onnantól több lehetőséget kapott, és csak a húszas évei közepére lett profi. Játszott Angolában, Cipruson, Szlovákiában, Moldovában és Portugáliában, ahol jelenleg is aktív, a másodosztályú Chaves színeiben.

2012 óta válogatott, nála többször csak a jelenlegi csapatkapitány Ryan Mendes szerepelt a nemzeti csapatban. Ott voltak mind a négy Afrika-kupán, amire kijutott valaha a Zöld-foki Köztársaság, ahogy most hazájuk első vébéjén is. Igaz, ez nem sokon múlt, ugyanis a legutóbbi Afrika-kupa selejtezőiben a fiatalabb Bruno Varela védett, és Vozinha pedig majdnem vissza is vonult a válogatottságtól.

Végül ott csoportutolsóként végeztek és nem jutottak ki a tornára 2025-ben, közben pedig a csapattársai rábeszélték, hogy folytassa a vébé miatt.

A hazájában eddig is ismert focista egyik napról a másikra nemzetközi sztárrá vált, 50 ezer követőjéből hirtelen kétmillió lett. A meccs után arról beszélt hogy gyerekként soha nem álmodott ilyen eredményekről, és egész életében ezért a pillanatért dolgozott.