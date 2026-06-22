Rágalmazás miatt elítélte a bíróság Miskolc polgármesterét

Nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt egy évre próbára bocsátotta a Miskolci Járásbíróság Tóth-Szántai Józsefet, Miskolc polgármesterét (Pont Mi Egyesület - Fidesz-KDNP).

A polgármester ellen egy magánvádló - méghozzá a város korábbi, 2021-2024 közt regnáló alpolgármestere - tett feljelentést rágalmazás miatt, miután Tóth-Szántai tavaly augusztusban a Facebookon egy videóban arról beszélt, maga által is hangsúlyozottan nem véleményként, hanem tényként, hogy őt „terheli felelősség a miskolctapolcai Barlangfürdő káreseménye kapcsán”, miközben valójában döntési, ellenőrzési hatáskörrel az üzemeltetés és karbantartás körében nem rendelkezett.

A videó több mint 200 ezer megtekintést ért el.

A Barlangfürdő üzemeltetését a Miskolci Fürdők Kft. mint az önkormányzati tulajdonú Miskolc Holding Zrt. cégcsoport tagja látta el. A bíróság a polgármestert azért ítélte el, mert bár a videóban nem hangzott el a magánvádló neve, személye egyértelműen beazonosítható volt.

Ég a Miskolctapolcai Barlangfürdõ gyógyászati központjának tetőszerkezete 2024. szeptember 6-án Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Az ítélet kapcsán külön kiemelte a bíróság, hogy „bár a közszereplőknek a véleménynyilvánítás szabadságának körében megfogalmazott értékítéletek kapcsán fokozott tűrési kötelezettségük van, ezen közlések nem érhetik el annak a szintjét, amely például jelen esetben büntető- vagy más jogi felelősség alaptalan felvetését eredményeznék”.

Tóth-Szántai József a Facebook-oldalán azt írta, hogy 1 évvel ezelőtt a város közgyűlésében és a közösségi médiában elmondta, milyen okok vezettek a Barlangfürdő leégéséhez és rámutatott az előző városvezetés turisztikáért felelős alpolgármesterének politikai felelősségére.

Hozzátette azt is, hogy fellebbez az ítélet ellen, mert „a politikai vélemény szabad”.

A miskolctapolcai barlangfürdő 2024. szeptember 6-án gyulladt ki, a tűz következtében az épület tetőszerkezete teljesen leégett, ám senki nem sérült meg. (MTI)