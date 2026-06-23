130 millióra perli a honvédséget a vértesszőlősi siklóernyő-baleset áldozatának családja

Miután peren kívül nem tudott megegyezni a vértesszőlősi siklóernyő-baleset áldozatának családja a Magyar Honvédséggel, bíróságon követelnek csaknem 130 millió forintot - -írja a Telex. A honvédség vitatja, hogy kártérítést kellene fizetniük a 46 éves férfi halála miatt.

A siklóernyős 2020 júliusában halt meg, miután fennakadt a fán, és egy honvédségi mentőhelikopter megpróbálta kimenteni, csak nem számoltak azzal, mekkora turbulenciát okoz a rotor. Emiatt a siklóernyős 20 métert zuhant a fáról, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, majd egy hónap múlva meghalt.

Pillanatkép a vértesszőlősi siklőernyős-baleset utáni, tragédiába torkolló mentésről készült videóból. Forrás: Facebook

Az ügyben a helikopter pilótáját tavaly novemberben jogerősen elítélték, felfüggesztett börtönt kapott. A honvédség a lap szerint azért vitatja, hogy kártérítési felelőssége lenne, mert szerintük nem lehetett előre látni, hogy a siklóernyős olyan súlyos sérüléseket szerez, hogy abba belehal. Sőt, szerintük a siklóernyős is nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy bekövetkezett a tragédia, mert szerintük több szakmai szabályt is megszegett: kibújt a beülőjéből, ami egyben védőfelszerelés is, szabálytalanul viselte a sisakját és nem a fa törzséhez, hanem egy ághoz kötötte ki magát, amit a rotorszél letépett.