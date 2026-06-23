A meddőségi centrumoknak is Balásyéktól kellett hirdetést vásárolni

Az egyik államosított meddőségi centrum vezetője, Kaáli-Nagy Géza májusban arról beszélt az ATV-ben, hogy a szektor marketingelésére „2023 novemberében 211 millió forintot kapott Balásy cége. Ennek a területnek nem igazán van szüksége reklámra. Az állam az ide áramoltatott pénzt kezelésekre szánta, nem pedig szivattyúzásra. Ezt például ki kellene vizsgálni, bár ez csak a jéghegy csúcsa.”

A bámulatosan sokoldalú NER-es cég, a Lounge sajtóosztálya a Telexnek megírta, hogy valóban ennyi volt a keretösszeg az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) meddőségi ellátásáért felelős igazgatóságával, a Humán Reprodukciós Igazgatósággal (HRI) kötött szerződéseknél, de végül „a teljes projekt során az ügyfél összesen nettó 86 679 708 forint értékben rendelt meg és vett igénybe szolgáltatásokat az ügynökségektől”.

A cégcsoport része, a New Land Media dolgozta ki az ún. kreatív koncepciót, PR-feladatokat látott el és rollupokat tervezett. A lap kereste az Okfőt, hogy megtudja, hol láthatók az animációs kisfilmek és tételesen mennyibe került ezeknek a legyártása, de egyelőre nem kaptak választ.

Annak idején részletesen írtunk róla, hogy a meddőségi centrumok államosításával a családbarát kormány csak elüldözi a családra vágyókat.