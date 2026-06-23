Átvágták az internetkábelt az M1-es autópálya építkezésén

Kedden reggel a 444-hez eljutott információk szerint az M1-es autópálya felújítása közben átvágták a Telekom internetkábelét, olvasónk szerint „ellehetetlenítve a környéken dolgozók munkáját és a Tatai Ipari és Logisztikai Park gyárait. (...) Reggel óta állnak a cégek, nem mennek az ERP rendszerek sem. (...) Tatabányától egészen Győrig nem megy az internet, bankkártyás fizetések”.

Megkeresésünkre a Telekom sajtóosztálya azt írta: „A ma délelőtti órákban Tatabánya térségében a Magyar Telekomtól független útépítési munkálatoknál optikai kábelvágás történt, mely mind a mobil-, mind pedig a vezetékes szolgáltatásainkban kiesést okoz. A kollégák azonnal a helyszínre mentek és megkezdték az érintett kábelszakasz javítását”.

A Telekom közlése szerint a munkálatok folyamatosan haladnak, azt írták, hogy előfizetőik egy részének már újra elérhető a szolgáltatás.

Várhatóan teljes mértékben a kora délutáni órákban áll helyre a szolgáltatás. Addig ügyfeleik türelmét kérik.