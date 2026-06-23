„Az emberek gonoszságánál csak az ostobaságuk nagyobb” – üzente Orbán volt államtitkára, miután kirúgták a Nimród vadászlap éléről

Kedden a Vadászkamara közleményben jelentette be: az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöksége úgy döntött, június 23-i hatállyal felmenti dr. Kovács Zoltánt a Nimród Vadászújság főszerkesztői feladatainak ellátása alól. Arról a Kovács Zoltánról van szó, aki az áprilisban megbukott Orbán-kormány nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára volt.

Semjén Zsolt és Kovács Zoltán idilli vadászmiliőben Fotó: Bankó Gábor/444

A kamara és a védegylet közös, rendkívüli elnökségi ülésen döntött a Nimród jövőjéről, így többek között arról, hogy ne Kovács vezesse tovább az újságot, idézi a közleményt a Telex.

A volt államtitkár, ma még főszerkesztő, a lap Facebook-oldalán osztotta meg gondolatait a döntésről. A szavai arról árulkodnak: nehezen emésztette meg, hogy most őt vadászták le.

„A mai nap döntésének fényében - melyre nem hívtak meg és személyesen nem is közölték - csak két gondolat: - köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt 7 évben velünk volt és őszintén gondolta, hogy a vadászat ügyében nincs pártpolitika csak józan szakmai megfontolások; büszkék lehetünk arra, amit végeztünk! - mindenki másnak küldöm Fekete István (“Gyeplő nélkül”) idezetét: »Nem csoda, hogy annyi baj van a világon, mert az emberek gonoszságánál csak az ostobaságuk nagyobb.«”

A Telex szerint emellett a Védegylet felmondta az Egy a Természettel Nonprofit Kft.-vel fennálló kiadói szerződését, amit „a megváltozott külső körülményekkel” indokoltak. Az Egy a Természettel Nonprofit Kft.-t 2019-ben alapították, tulajdonosa a magyar állam, eredetileg a 2021-es Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás lebonyolítására hozták létre. A Hvg.hu cikke szerint még 2025-ben is 700 millió forint támogatást kapott az államtól, részben a Nimród fenntartására, így például Kovács Zoltán milliós főszerkesztői fizetésére. A társaság fb-jének egyik tagja egyébként az a Kovács Róbert volt, aki közben Kovács Zoltán feleségének üzlettársa volt egy Kartal-Ép Kft. nevű cégben, írta meg a 24.hu még 2021-ben.