Az ENSZ vizsgálóbizottsága szerint Izrael szándékosan lő gyerekekre, és népirtást követett el

Az ENSZ vizsgálóbizottsága szerint Izrael szándékosan lőtt palesztin gyerekekre Gázában, amivel népirtást és háborús bűnöket követett el - írja a BBC. A friss jelentés szerint az izraeli hatóságok és biztonsági erők „szándékosan követtek el olyan tetteket, melyekkel több százezer palesztin gyermek halálát és súlyos testi és lelki sérülését akarták okozni”, és a gyilkosságok a tavaly októberi gázai tűzszünet után is folytatódtak.

A bizottság szerint megalapozottan lehet arra következtetni, hogy mindez „egy tudatos stratégiába illeszkedett, melynek célja a gázai palesztinok jövőjének elpusztítása volt a gyermekek célba vételével”.

A bizottság friss jelentése szerint Izrael szándékosan veszi célba a Gázában élő palesztin gyerekeket drónokkal és mesterlövészekkel, és nagy erejű fegyverekkel mért csapásokat lakóépületekre, iskolákra és gyerekekkel zsúfolt menekülttáborokra.

Fotó: MOIZ SALHI/Middle East Images via AFP

A jelentés azt is állítja, hogy Gázában és Ciszjordániában gyerekeket, főleg serdülő fiúkat tartóztattak le, kínoztak meg és bántalmaztak izraeli börtönökben, és palesztin gyermekek elleni szexuális erőszak eseteit dokumentálták a letartóztatások és a fogva tartás során. Izrael jogilag is felelős azért, hogy nem védte meg a palesztin gyermekeket az izraeli katonák és telepesek célpontjaitól Ciszjordániában - mondta Srinivasan Muralidhar indiai jogász, a bizottság elnöke.

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2021-ben hozta létre a megszállt palesztin területekkel és Izraellel foglalkozó háromtagú nemzetközi vizsgálóbizottságot, tavaly szeptemberben ez a bizottság azzal vádolta Izraelt, hogy népirtást követ el a gázai palesztinok ellen.

A Netanjahu-kormány rendszeresen Izrael-ellenességgel, súlyos elfogultsággal és antiszemitizmussal vádolja az ENSZ bizottságát. Ennek megfelelően most is kapásból elutasítja a teljes jelentést, és felháborító propagandacikkről beszél.