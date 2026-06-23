Egy 58 éves férfi dobálta a Dunába a Pride-zászlókat

Több tucat Pride-zászlót dobott az Erzsébet-hídról a Dunába egy 58 éves férfi, akit a rendőrök bő egy nap nap nyomozás után azonosítottak és állítottak elő. A mogyoródi férfit hétfőn este fogtak el az otthonában, majd rongálás gyanújával kihallgatták. A férfi beismerte tettét - közölte a rendőrség.

A zászlók 21-én tűntek el a hídról, a Főpolgármesteri Hivatal tett feljelentést az ügyben szándékos rongálás miatt, és megígérték, hogy a zászlókat pótolják.

A Pride június 27-én lesz, a rendőrség idén tudomásul vette a rendezvényt. Tavaly nem, de ettől még megtartották.