Egy 58 éves férfi dobálta a Dunába a Pride-zászlókat

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Több tucat Pride-zászlót dobott az Erzsébet-hídról a Dunába egy 58 éves férfi, akit a rendőrök bő egy nap nap nyomozás után azonosítottak és állítottak elő. A mogyoródi férfit hétfőn este fogtak el az otthonában, majd rongálás gyanújával kihallgatták. A férfi beismerte tettét - közölte a rendőrség.

A zászlók 21-én tűntek el a hídról, a Főpolgármesteri Hivatal tett feljelentést az ügyben szándékos rongálás miatt, és megígérték, hogy a zászlókat pótolják.

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Fotó: Budapest Városháza/Facebook

A Pride június 27-én lesz, a rendőrség idén tudomásul vette a rendezvényt. Tavaly nem, de ettől még megtartották.

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