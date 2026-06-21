Eltűntek a Pride-zászlók az Erzsébet-hídról

A Főpolgármesteri Hivatal azt írta a Telexnek, hogy eltűntek a Pride-zászlók a budapesti Erzsébet-hídról. Feljelentést tesznek, és szándékos rongálásra gyanakodnak.

Hozzátették, hogy a zászlókat néhány napon belül pótolják, hiszen „a Pride hónap és a felvonulás idejére azoknak helyük van a szabad, sokszínű és szolidáris Budapesten”.

A következő Budapest Pride-ot június 27-én rendezik. A szervezők május végén jelentették be a rendezvényt a rendőrségnek. A Pride-ot betiltó törvény azonban még mindig érvényben van. A szervezők szerint a rendszerváltás nem teljes a jogszabály módosítása nélkül.

A 2025-ös Pride résztvevői az Erzsébet-hídon Fotó: Németh Dániel/444

Tavaly a kormány tiltása után minden idők legnagyobb Pride felvonulását rendezték meg Budapesten. A társszervező Karácsony Gergely ellen az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése miatt emelt vádat januárban az ügyészség, a bíróság azonban márciusban felfüggesztette az eljárást. Pósfai Gábor, a Tisza-kormány belügyminisztere korábban azt mondta, lehetővé kell tenni, hogy legális keretek között meg lehessen tartani a Pride-ot, ugyanakkor a gyülekezési törvény módosítása nincs az első feladatai között.