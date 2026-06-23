Ez most a rózsaszín cipők világbajnoksága

Volt, amikor a futballcipő szinte egyet jelentett a feketével, aztán az elmúlt nagyjából negyed században ez látványosan megváltozott. Ahogy a nagy sportszergyártók egyre inkább keresték a módját, hogy kitűnjenek a többiek közül, a szivárvány szinte minden színe megjelent a pályákon. A 2026-os világbajnokságon viszont mintha újra bezárult volna a kör, a játékosok tömegesen ugyanazt a színt viselik – de ezúttal nem a feketét.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett torna első másfél fordulója után nehéz nem észrevenni: ez a rózsaszín cipők világbajnoksága.

Ahogy a CNN is megírta, a Mexikó–Dél-Afrika nyitómeccsen a két csapat 22 kezdő játékosából szinte mindenki valamilyen rikító rózsaszín vagy ibolyás-rózsaszínes (fuksziás) árnyalatú cipőben lépett az Azteca stadion gyepére. A trend azóta is tart: a legnagyobb sztároktól a kisebb válogatottak játékosáig sokaknál ugyanaz a színvilág tér vissza.

Az amerikai válogatott az Ausztrália elleni meccs előtt – 11/11 rózsaszín!! Fotó: JAMIE SQUIRE/Getty Images via AFP

Az amerikai Gio Reyna ilyen cipőben szerzett emlékezetes gólt Paraguay ellen, Vinícius Junior Brazília első meccsén villant, Kylian Mbappé rózsaszín Nike-ban lett Franciaország történetének legeredményesebb válogatott játékosa, Harry Kane rózsaszín Skechersben rontott, majd lőtt be egy tizenegyest Horvátország ellen. De rajtuk kívül még Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Jude Bellingham, Declan Rice, Lamine Yamal, Jonathan David, Ousmane Dembélé, Weston McKennie és Timothy Weah is azok közé tartozik, akik lábán feltűnt a szín. A BBC szerint még látványosabb, hogy a rózsaszín nem egyetlen márka húzása, a Nike, az Adidas, a Puma, a New Balance és a Skechers is hasonló árnyalatú modellekkel készült.

A jelenség mögött egyszerre van marketing, divat, technológia és pszichológia. A legegyszerűbb magyarázat, hogy a rózsaszín nagyon jól látszik. Erős kontrasztot alkot a pálya zöldjével, feltűnik a tévéközvetítésben, stadionfényben, lassított felvételeken és telefonon pörgetett rövid videókban is. A modern futballban ez óriási érték: nemcsak a játékos akar látszani, hanem a márka logója is.

Az angolok kakukktojása: Djed Spence Fotó: MICHAEL STEELE/Getty Images via AFP

Odinga Nimako, a Nike globális futballcipőrészlegének vezetője szerint a színnek lelki oldala is van.

„A sportolók ezt a színt az önbizalommal és a kitűnéssel társítják, és ez működik náluk”

– mondta az AP-nek. Nimako szerint a cipő teljesítményérzetet is ad: nemcsak a technikai megoldások számítanak, hanem az is, hogyan érzi magát benne a játékos. „Az érzés holisztikus. Igen, benne van a mérnöki munka, de az is, ahogyan az egész termék összeáll. Amikor egy sportoló felvesz egy Mercurialt, és az gyorsnak néz ki, stabilan tartja a lábat, és szinte semmit sem nyom, az érzet erősíti a teljesítményt” – mondta.

A New Balance focis termékeiért felelős vezetője, Rob Sheldon a CNN Sportsnak arról beszélt, hogy a játékosok egyszerre keresnek csúcsteljesítményre tervezett cipőt és személyesebb megjelenést. „Amit ezen a világbajnokságon látunk, az két trend találkozása” – mondta Sheldon. Szerinte a sportolók „a lehető legfejlettebb teljesítménycipőket követelik”, miközben egyre inkább olyan termékeket akarnak, „amik tükrözik az egyéniségüket”. Sheldon ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a szín önmagában nem elég.

„Azért abban a cipőben lép a pályára egy játékos, mert az segít neki a legmagasabb szinten teljesíteni. A szín csupán a leglátványosabb része egy sokkal mélyebb terméktörténetnek.”

A Skechersnél más oldalról magyarázzák az árnyalatot. Alex Bardini, a cég technikai teljesítményért felelős igazgatója szerint a rózsaszínes-lilás-fehéres színvilágot a dél-kaliforniai központ környezete ihlette. „A színvilág egy Los Angeles-i naplemente lélegzetelállító palettáját idézi: a rózsaszín és a lila meleg árnyalatai fehérbe olvadnak, finom narancsos tónusokkal” – mondta Bardini.

A portugál Diogo Dalot, Cristiano Ronaldo és Vitinha edzésen is rózsaszínben pompáz Fotó: LEONARDO FERNANDEZ/Getty Images via AFP

A sok rikító cipő között a maroknyi megmaradt feketecipős már szinte kivételnek számít. A meccsek előtti csapatfotókat átpörgetve az uruguayi Rodrigo Bentancur és a haiti Martin Experience a kevés fekete cipős közé tartozik, a szaúdi Moteb Alharbi cipője már valamennyire zöldes, a ghánai Caleb Yirenkyi később fehérre váltott.

A rózsaszín tömeges megjelenésében van egy kis irónia is: ha ennyi játékos visel hasonló árnyalatot, könnyen azok lesznek feltűnőbbek, akik mást választanak. Lionel Messi például Argentína világoskék-fehér színeit idéző, speciálisan neki készített, Az utolsó tangó nevet viselő Adidas cipőben játszott, Christian Pulisic csillagmintás, amerikai színvilágú Puma-modellben.

A rózsaszín előretörése nem a semmiből jött. A WGSN trendelőrejelző cég már 2024-ben az „Electric Fuchsiát” várta a 2026-os nyári szezon egyik várhatóan meghatározó színeként. Az árnyalatot a rózsaszín és a lila közé eső, neonfényű, digitális hatású színként írta le, amelyet az optimizmussal, a láthatósággal és az önkifejezéssel kapcsolt össze.

Azt nem tudni, hogy a Nike, az Adidas, a Puma vagy a többi gyártó közvetlenül ebből az előrejelzésből indult-e ki. Az viszont bevett gyakorlat, hogy egy világbajnokságra szánt cipő tervezése akár két évvel korábban is elkezdődik, és a márkák közben a várható divat- és színtrendeket is figyelik. Vagyis mire egy modell megjelenik a vb-n, már régóta készülő termékről van szó, nem hirtelen ötletből született dizájnról.

Cím feletti kép: TOM WELLER/dpa Picture-Alliance via AFP