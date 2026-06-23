Felszámolják a Kósa családhoz köthető agrárbirodalmat

A Bászna Gabona Zrt. csődje után a bíróság elrendelte a mátészalkai székhelyű Bászna Sertés Zrt., és a kérsemjéni Bászna Takarmány Kft. felszámolását is – írta a 24.hu a cégbírósági adatok alapján.
Nem csak a Bászna Gabona kötődik Kósa Lajos családjához (amiben a testvére volt tulajdonos évekig), hanem a Bászna Sertés is. A cég jogelődje a MÉKER Befektetési és Tanácsadó Kft. volt, amiben négy évig résztulajdonos volt Kósa Lajos 80-as éveiben járó édesanyja is.
Kósának ehhez kötődik egyik elhíresült mondása, miszerint „édesanyám nem strómanja senkinek sem.” A cég annak idején 123 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert el, és több luxus BMW-t lízingelt, közük egy olyan motort, amivel 2017-ben Kósa egy fideszes frakcióülésen jelent meg.
A három cég felszámolásával a teljes Bászna cégcsoport eltűnhet az agráriumból, és a felszámolás során a Bászna Sertésnek vélhetően 2 milliárd forintnyi uniós támogatást is vissza kell majd fizetni, csakhogy a cégnek ennél jóval nagyobb a tartozása.
A cégcsoport vezetőjét, Szilágyi Gábort 9,9 milliárdos sikkasztással gyanúsítják. A Bászna Gabona felszámolásáról itt írtunk részletesen.
A botrány év elején robbant ki igazán, és már akkor arról beszélt Gulyás Gergely, hogy megindult a felszámolás. Erre „csak” több mint négy hónapot kellett várni.
A miniszter nem kívánta megmagyarázni, hogy 82 éves nyugdíjas anyja hogyan vásárolta be magát egy sertéstelepre, ami rögtön nyert is 123 milliót telepfejlesztésre.
Több tízezer tonna mezőgazdasági terményt nem találnak.
Ez az a bedőlt cég, ami sok szálon kötődik Kósa Lajoshoz.