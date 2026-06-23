Felszámolják a Kósa családhoz köthető agrárbirodalmat

gazdaság

A Bászna Gabona Zrt. csődje után a bíróság elrendelte a mátészalkai székhelyű Bászna Sertés Zrt., és a kérsemjéni Bászna Takarmány Kft. felszámolását is – írta a 24.hu a cégbírósági adatok alapján.

Nem csak a Bászna Gabona kötődik Kósa Lajos családjához (amiben a testvére volt tulajdonos évekig), hanem a Bászna Sertés is. A cég jogelődje a MÉKER Befektetési és Tanácsadó Kft. volt, amiben négy évig résztulajdonos volt Kósa Lajos 80-as éveiben járó édesanyja is.

Kósának ehhez kötődik egyik elhíresült mondása, miszerint „édesanyám nem strómanja senkinek sem.” A cég annak idején 123 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert el, és több luxus BMW-t lízingelt, közük egy olyan motort, amivel 2017-ben Kósa egy fideszes frakcióülésen jelent meg.

Kósa Lajos a bukás után tartott válaszmányi ülésre érkezve
Fotó: Bankó Gábor/444

A három cég felszámolásával a teljes Bászna cégcsoport eltűnhet az agráriumból, és a felszámolás során a Bászna Sertésnek vélhetően 2 milliárd forintnyi uniós támogatást is vissza kell majd fizetni, csakhogy a cégnek ennél jóval nagyobb a tartozása.

A cégcsoport vezetőjét, Szilágyi Gábort 9,9 milliárdos sikkasztással gyanúsítják. A Bászna Gabona felszámolásáról itt írtunk részletesen.

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