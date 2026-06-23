Haaland és az egész norvég válogatott beszállt a virálissá vált viking evezésbe a Szenegál elleni győzelem után

A Szenegál elleni győzelem után nemcsak a norvég szurkolók ünnepeltek a már világszerte ismertté vált viking evezéssel, hanem a játékosok és a szövetségi kapitány is csatlakozott hozzájuk. A 3–2-re megnyert csoportmeccs lefújása után Martin Odegaard csapatkapitány vezetésével odamentek a norvég drukkerekhez, leültek a gyepre, és együtt csinálták végig velük a koreográfiát.

„Láttam az interneten, teljesen virálissá vált. Martin megkérdezte tőlem a meccs előtt: »Szerinted csatlakozzunk?« Azt mondtam: »Ha nyerünk, csináljuk, miért ne?«”

– mondta Erling Haaland a meccs után a Fox Sportsnak, hozzátéve, hogy nagy rajongója ennek az ünneplésnek.

The Norwegian team and fans doing the Row are just beautiful.pic.twitter.com/hi2YqZimUi — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 23, 2026

A norvég válogatott 28 év után szerepel újra világbajnokságon, a csapat a pályán és azon kívül is feltűnést kelt. Az első meccsén 4–1-re verte Irakot, a Szenegál elleni győzelemmel pedig biztosította helyét az egyenes kieséses szakaszban.

A Reuters tudósítása szerint a MetLife Stadionban több ezer norvég szurkoló foglalta el a kapu mögötti szektorokat, és többször is előadták a különös koreográfiát: leülnek egymás mögé, mintha egy hosszú viking hajóban ülnének, majd dobszóra evező mozdulatokat tesznek, az izlandiak 2016-os híres „viking tapsának” mintájára.

A norvég szurkolói koreográfia a viking hosszúhajók világát idézi meg. Ahogy azt a Yahoo Sports is kiemelte, a keskeny, gyors hajók a skandináv történelem legismertebb jelképei közé tartoznak, a bennük egymás mögött ülő evezősök képe pedig máig erősen kötődik Norvégiához. Ezt a motívumot alakították át a drukkerek stadionban is látványosan előadható rigmussá. A viking tematika a válogatott kommunikációjában is megjelent, a vb előtt a csapat a tengerparton pózolt pajzsokkal, kardokkal, íjakkal, kürttel és hagyományos viking ruházatban.

Fotó: BUDA MENDES/Getty Images via AFP

A koreográfia már a világbajnokság előtt terjedni kezdett. Egy Svédország elleni oslói felkészülési meccsen a norvég drukkerek az Ullevaal Stadion egyik teljes oldalán egyszerre eveztek, a felvételek pedig gyorsan elterjedtek a közösségi médiában. A torna alatt aztán Bostonban és New Yorkban is felbukkantak a norvég szurkolók, akik nemcsak a stadionban, hanem a városokban, köztük a metró mozgólépcsőjén is gyakorolták az evezést.

A Szenegál elleni győzelem után a játékosok már nemcsak nézték, hanem részesei is lettek az új norvég szurkolói hagyománynak. Alexander Sørloth szerint különösen erős pillanat volt, amikor a csapat együtt ünnepelt a drukkerekkel.

„Ez rohadtul zseniális. Ma majdnem el is érzékenyültem”

– mondta a csatár. Stale Solbakken szövetségi kapitány ugyan beszállt az ünneplésbe, később igyekezett visszafogottabban beszélni a jelenségről. Azt mondta, a rigmus jó móka a szurkolóknak, de nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítani neki. „A világbajnokság után már nem fogunk evezni, de a torna alatt ez lehet egy jó kis geg” – mondta.

Norvégia a csoport utolsó fordulójában Franciaországgal játszik. Mindkét csapat hat ponttal áll, így az a meccs arról dönt, ki végez az első helyen.