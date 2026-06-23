Hadházy nem pályázhat a vagyonvisszaszerzési hivatal élére

POLITIKA

„Tegnap több újságíró kérdezett arról, hogy fogok-e pályázni a vagyonvisszaszerző hivatal élére és hogy mi a véleményem a tervezett hatóságról. Azt mondtam nekik, látni kell mene az új hivatalról szóló törvénytervezet szövegét. Este ez felkerült a kormány oldalára, ennek alapján: Nem pályázhatok, mert csak 16 év szakmai tapasztalatom van, a tervezet által előírt jogi vagy pénzügyi végzettségem nincs. Ráadásul Magyar Péterék szerint kizáró ok az is, hogy országgyűlési képviselő voltam korábban”

– írja Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos, aki az elmúlt években független képviselőként dolgozott, a választások óta pedig állatorvosként folytatja tovább.

Ahogy Hadházy is írja, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal a tervezet alapján „nagyon komoly jogköröket és eszközöket kap”, és „ha a leendő elnök valóban független, kellően bátor és elszánt lesz, komoly eredményeket érhet el”.

Hadházy szerint „hamar kiderül majd, hogy ez így lesz-e, abból, hogy Orbán, Lázár, Rogán, Nagy Márton és Szijjártó meddig maradnak szabadlábon”.

Bejegyzését azzal zárja, úgy látja, hogy a törvénytervezettel véglegessé vált, hogy az új kormány nem számít a munkájára, de ez nem azt jelenti, hogy nem fogja figyelemmel kísérni „a korrupció és az ellene folyó munka alakulását”.

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