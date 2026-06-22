Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról

Az elmúlt két évtizedben még konzervatív becslések szerint is 60 ezer milliárd forint vándorolt jogtalanul magánzsebekbe különböző állami forrásokból – ez a bevezetője annak a társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezetnek, ami a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) létrehozásáról szól.

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A parlamentben ma jelentette be Magyar Péter, hogy benyújtják a NVVH létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Az ATV-nek adott interjújában pedig elmondta, a vagyonvisszaszerzési hivatal állami kontroll alá helyezheti azokat a magáncégeket, amelyek nem megfelelően bánnak a közbeszerzésen elnyert közpénzekkel.