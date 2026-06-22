A vagyonvisszaszerzési hivatal állami kontroll alá helyezheti azokat a magáncégeket, amelyek nem megfelelően bánnak a közbeszerzésen elnyert közpénzekkel

Érdemi javaslatok érkeznek az alaptörvény-módosításra a társadalmi egyeztetés során – erről beszélt Magyar Péter az ATV-nek adott interjújában. Példaként említette, hogy jött olyan javaslat, hogy a ma bejelentett intézkedés, ami szerint 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumát, egyes beérkezett vélemények szerint leszállítható lenne 8 évre is.

„Most megvan a lehetőség” – mondta a miniszterelnök annak kapcsán, hogy megalakítják a vagyonvisszaszerzési hivatalt. Ez a hivatal „tényleg mindennek utána megy, a legjobb nyomozók lesznek benne” – folytatta.

A vagyonvisszaszerzési hivatal pontos tájékoztatást fog kapni a NAV-tól minden adóévben azokról a cégekről, amelyeknek a teljes éves bevételük 75 százaléka közbeszerzésekből származik. Ha pedig annak a veszélyét látja, hogy ezek az összegek vagy egy részük „eltűnik”, akkor állami felügyelet alá vonhatja ezeket a cégeket a hivatal. Öt évre visszamenőleg tud a NAV erről információkat adni.

A hivatalban nem csak nyomozók lesznek, hanem elemzők, könyvvizsgálók, adószakértők is dolgoznak majd benne – ismételte el Magyar a 444-nek adott interjúban is elmondottakat. „Minden oligarcha érezze ennek a hivatalnak a súlyát” – mondta Magyar Péter. Az Országgyűlés fogja létrehozni és az alkotmányügyekért felelős bizottsága civil szervezetek bevonásával fog kiírni pályázatot a hatóság vezetésére.

„Nem kell túlbonyolítani a dolgot” – ezt mondta arról, hogy miért egyetlen mondat szól az alkotmánymódosítás-tervezetben Sulyok Tamás elmozdításáról. Arról számolt be, hogy voltak ennél bonyolultabb jogi szövegtervezetek, de végül ő maga kérte a miniszterelnökség jogászait, hogy egyszerűbben fogalmazzanak.

Szeptember elején indul majd az alkotmányozás.

Magyar szerint szükség lenne egy testületre, egy olyan, szakértőkből álló grémiumot, ami társadalmi egyeztetéssel kezdené meg az új alkotmány szövegezését. „Most már kipróbálhatnánk, hogy legyen egy olyan alkotmánya ennek az országnak, ami mindenkié” – mondta erről a miniszterelnök. Ennek az is része lesz, hogy több sarkalatos törvényt „visszatesznek” feles törvénnyé, hogy ne forduljon elő az, ami a fideszes idők alatt.