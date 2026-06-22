Tisztítótűz és vagyonvisszaszerzés – Magyar Péter a 444-en

POLITIKA
  • A miniszterelnök hétfőn a parlamentben bejelentette: elindul a Tisztítótűz művelet.
  • Alkotmánymódosítással érnék el Sulyok Tamás távozását, és létrejön a Vagyonvisszaszerzési Hivatal.
  • Magyar Péter élőben válaszol a 444 stúdiójában.

A beszélgetés podcast formátumban is meghallgatható:

POLITIKA video Vagyonvisszaszerzési Hivatal magyar péter interjú tisztítótűz video
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