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Magyar Péter: Ma elindítjuk a Tisztítótűz-műveletet

Újabb hétfő, újabb pörgős parlamenti nap várható:

  • Magyar Péter ismerteti, hogyan oldanák meg a közjogi méltóságok – köztük Sulyok Tamás köztársasági elnök –, és más Orbán-bábnak nevezett szereplők eltávolítását, és a Vagyonvisszaszerzési Hivatalról is beszél majd.
  • Reggeli cikkünkben megírtuk, Sulyok eltávolítását a teljes Tisza-frakció támogatta június elején. Hétfőn rendkívüli kormányülés és frakcióülés is volt, Magyar Péter a lehető legerősebb változat támogatását kérte.
  • Utalt egy meglepetésre is.
  • A brüsszeli csúcsról visszaérkező miniszterelnök várhatóan ismét hosszasan fogja ekézni a Fidesz képviselőit, akik feltehetőleg ezt nem hagyják majd annyiban.
  • Később vita várható a politikai gyűlöletkeltő reklámok visszaszorításáról szóló törvényről, ahogy a közmédia átalakításáról és az uniós források megszerzése érdekében tervezett jogszabály-módosításról is.
  • Ez itt a parlamenti adok-kapok élő adása.
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Magyarország megszabadítása az orbáni maffiától nehéz feladat lesz

47 jogszabály módosításával jár együtt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása. És ez csak a jogi keret. De szerinte az általa maffiának nevezett csápjai, tagjai kitartóak, szívósak lesznek. Régóta épül a hálózat, a kilencvenes évek óta, kezdve az olajszőkítéssel, egészen a parkfenntartási botrányig, amiben baloldaliak és fideszesek benne voltak egyaránt. Június 22-e lesz a D-day. Ha jól csinálják, a magyarok nem csak legyinteni fognak a korrupciós kérdésekre.

40 napja kormányoznak, látnak be a papírokba, céghálókba, alapítványokba. Április 12-e óta olyan kifosztás nyomaival és bizonyítékaival találkoznak, amiket még azok sem tudnak felfogni, akik évek óta foglalkoznak ezekkel. Mire az egyik ügy végére érnek, találnak egy újat. Látják, hogyan lett a nemzet vagyonából egy szűk elit gazdasági hátországa.

A fideszeseknek sorolja: felcsúti kisvasút, Budapest-Belgrád vonal, lejtő nélküli bobpálya, lerohasztott MÁV, kisvárdai stadion, Vadászati Világkiállítás, lenyúlt szállodák, Dunakeszi járműjavító, kastélyprogram, lombkorona nélküli lombkoronasétány, Mátrai erőmű, milliárdokért rendelt századvéges konzultációk, orosz kémbank, dohánykoncesszió, autópályakoncesszió, magántőkealapok, közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Szóval hosszasan sorolja.

Június 22. éppen olyan fontos nap, mint április 12.

Megszabadítják az országot az embereket kiraboló politikai és gazdasági maffiától, mondta Magyar. „Én ezért jöttem, ezért jártam az országot, ezért indultam a választáson, ezért vállaltam a miniszterelnökséget” – közölte. Ha tetszik, ha nem, meg fogják csinálni. Ma elindítják a Tisztítótűz műveletet.

Tisztítótűz címmel tartja meg napirend előtti felszólalását Magyar Péter

Kezdésként az olaszországi maffiával és az ellene folytatott küzdelemmel, az 1992-es merényletekkel vont párhuzamot a miniszterelnök, ezzel vezette fel a magyarországi terveket. A magyar Cosa Nostra a Fidesz.

Magyar vagyonvisszaszerzésről, Sulyok Tamás és egyéb közjogi méltóságok eltávolításáról beszél majd

„Hétfőn ismertetjük az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az Orbán bábjainak vergődését lezáró Alaptörvény módosítást” – írta vasárnapi posztjában Magyar Péter miniszterelnök. Vasárnap a kormány rendkívüli ülésen tárgyalt, de volt frakcióülés is. A két javaslaton túl Magyar egy Facebook-posztban sejtelmesen utalt arra, hogy még valami mást is bemutat.

Vasárnap azt írta, „a javaslatok közül mindkét területen a lehető legerősebb változat támogatására fogom kérni a kormányt és a TISZA frakciót is”. Hozzátette, hogy „a pár napos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok”.

Az egyik eltávolítani tervezett közjogi méltóság, akit a Tisza-kormány az alaptörvény módosításával akar eltávolítani Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki éppen szombaton beszélt arról a Politiconak, hogy Magyar még Orbán Viktornál is szemtelenebbül él vissza a parlamenti többségével. Sulyok szerint az Alaptörvényt nem lehet személyre szabva átalakítani, ami miatt az Alkotmánybírósághoz fordult, ahol viszont egyes alkotmánybírák fellázadtak a Sulyok mögé beálló elnök ellen.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról a Tisza már a kampányban sokat beszélt, Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter feladata lesz ennek a felállítása. „A hivatalnak a lehető legszélesebb jogosítványokkal kell rendelkeznie. Én a miniszteri kinevezésemtől kezdve egyetlen politikai szereplővel sem fogok személyeskedni, nem támadok vagy pocskondiázok senkit sem. A büntetések megítélése egy másik hatalmi ág dolga” – mondta a választás utáni első interjújában.

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