Magyar Péter: Ma elindítjuk a Tisztítótűz-műveletet

„Hétfőn ismertetjük az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az Orbán bábjainak vergődését lezáró Alaptörvény módosítást” – írta vasárnapi posztjában Magyar Péter miniszterelnök. Vasárnap a kormány rendkívüli ülésen tárgyalt, de volt frakcióülés is. A két javaslaton túl Magyar egy Facebook-posztban sejtelmesen utalt arra, hogy még valami mást is bemutat.

Vasárnap azt írta, „a javaslatok közül mindkét területen a lehető legerősebb változat támogatására fogom kérni a kormányt és a TISZA frakciót is”. Hozzátette, hogy „a pár napos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok”.

Az egyik eltávolítani tervezett közjogi méltóság, akit a Tisza-kormány az alaptörvény módosításával akar eltávolítani Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki éppen szombaton beszélt arról a Politiconak, hogy Magyar még Orbán Viktornál is szemtelenebbül él vissza a parlamenti többségével. Sulyok szerint az Alaptörvényt nem lehet személyre szabva átalakítani, ami miatt az Alkotmánybírósághoz fordult, ahol viszont egyes alkotmánybírák fellázadtak a Sulyok mögé beálló elnök ellen.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról a Tisza már a kampányban sokat beszélt, Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter feladata lesz ennek a felállítása. „A hivatalnak a lehető legszélesebb jogosítványokkal kell rendelkeznie. Én a miniszteri kinevezésemtől kezdve egyetlen politikai szereplővel sem fogok személyeskedni, nem támadok vagy pocskondiázok senkit sem. A büntetések megítélése egy másik hatalmi ág dolga” – mondta a választás utáni első interjújában.