Magyar Péter: Ma elindítjuk a Tisztítótűz-műveletet

Magyarország megszabadítása az orbáni maffiától nehéz feladat lesz
47 jogszabály módosításával jár együtt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása. És ez csak a jogi keret. De szerinte az általa maffiának nevezett csápjai, tagjai kitartóak, szívósak lesznek. Régóta épül a hálózat, a kilencvenes évek óta, kezdve az olajszőkítéssel, egészen a parkfenntartási botrányig, amiben baloldaliak és fideszesek benne voltak egyaránt. Június 22-e lesz a D-day. Ha jól csinálják, a magyarok nem csak legyinteni fognak a korrupciós kérdésekre.
40 napja kormányoznak, látnak be a papírokba, céghálókba, alapítványokba. Április 12-e óta olyan kifosztás nyomaival és bizonyítékaival találkoznak, amiket még azok sem tudnak felfogni, akik évek óta foglalkoznak ezekkel. Mire az egyik ügy végére érnek, találnak egy újat. Látják, hogyan lett a nemzet vagyonából egy szűk elit gazdasági hátországa.
A fideszeseknek sorolja: felcsúti kisvasút, Budapest-Belgrád vonal, lejtő nélküli bobpálya, lerohasztott MÁV, kisvárdai stadion, Vadászati Világkiállítás, lenyúlt szállodák, Dunakeszi járműjavító, kastélyprogram, lombkorona nélküli lombkoronasétány, Mátrai erőmű, milliárdokért rendelt századvéges konzultációk, orosz kémbank, dohánykoncesszió, autópályakoncesszió, magántőkealapok, közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Szóval hosszasan sorolja.