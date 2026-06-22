Oda a Fidesz bosszúja: visszaadná az Alkotmánybíróság teljes hatáskörét a tiszás alaptörvény-módosítás

Nemcsak Sulyok Tamás, Polt Péter és más szereplők leváltását teszi lehetővé a most társadalmi vitára bocsátott tiszás alaptörvény-módosítás, de a Fidesz egyik emlékezetes bosszúját/bűnét is kiiktatná a párt azzal, hogy az Alkotmánybíróság visszakapja a döntési szabadságát.

Fotó: Németh Dániel/444

Miután az Alkotmánybíróság 2011 májusában megsemmisítette a NER egyik első látványos intézkedését, a 98 százalékos különadóról szóló rendelkezést, mert az visszamenőleges hatályú volt, a Fidesz lecsapott.

Ekkor vette el az Alkotmánybíróságtól a lehetőséget, hogy költségvetési és adókérdéseket vizsgáljon mindaddig, amíg a GDP az államadósság felét meghaladja. Ez jelentősen korlátozta az Alkotmánybíróság mozgásterét.

Az ilyen ügyeket kizárólag olyan szempontok alapján vizsgálhatta, mint például az élethez és az emberi méltósághoz való joggal való ütközés.

Ez sem volt elég a Fidesznek, 2013-ban módosította az Alaptörvény vonatkozó részét, és bekerült, hogy hiába lenne alacsonyabb az államadósság, azokat a törvényeket, amelyek még a magas államadósság alatt léptek hatályba, továbbra sem lehet vizsgálni.

Noha a Fidesz azzal hárította a kritikákat, hogy ez a korlátozás nem örökké szól, valójában semmi esély nem volt arra, hogy az Ab belátható időn belül visszakapja a döntési szabadságát.

Az államadósság az elmúlt 16 évben legtöbbször a 75-80 százalék közti sávban mozgott, 2019 végén volt 65 százalék. Az volt a legalacsonyabb szint. Idén az első negyedév végére 77,9 százalék volt az arány.

A Tisza ezt a két korlátozást kivenné az Alaptörvényből, a módosítás ráadásul a kihirdetés után hatályba is lép.

Az indoklás szerint a két alaptörvényi bekezdést azért kell hatályon kívül helyezni, mert azok korlátozzák az Alkotmánybíróság felülvizsgálati hatáskörét. „A jogállamiság és az alkotmányvédelem követelményeivel összhangban indokolt az Alkotmánybíróság teljes körű normakontroll-hatáskörének helyreállítása, biztosítva, hogy valamennyi jogszabály alkotmányossága azonos mérce szerint legyen vizsgálható.”

Egyúttal törölnék azt a meghatározást is, hogy „a közpénz az állam bevétele, kiadása és követelése.” A Fidesznek legendás viszonya volt a közpénzhez, emlékezetes, mikor Kósa Lajos azt magyarázta, a jegybanki alapítványokhoz került pénz elveszti közpénz jellegét.

A Tisza azzal érvel, a hatályos jogrend egészéből és a joggyakorlatból egyértelműen levezethető, mi a közpénz. „A fogalom tételes rögzítése indokolatlanul leszűkíthette annak értelmezési körét, és akadályozta a változó pénzügyi és szervezeti viszonyokhoz való alkalmazkodást.”