Polt Péterrel együtt négy alkotmánybírót cserél le egy csapásra a Tisza

Jelentősen megújul az Alkotmánybíróság, amint életbe lép a Magyar Péter által bejelentett alaptörvény-módosítás.

A tervezet értelmében 70 éves kor felett nem lehet senki alkotmánybíró, és ez már a jelenlegi tagokra is érvényes. Ez azt jelenti, hogy a 15 tagú testületből négyen azonnal távoznak.

Egy nagyon kicsi átmenet lesz, elég lesz az Alaptörvény-módosítás hatályba lépését követő hónap első napján távozni. Tehát ha júliusban átmegy a módosítás, akkor augusztustól kell lemondani. Annál gyorsabb tempó szinte kizárt, ugyanis a tervezet hétfőn jelent meg, és öt nap van véleményezni.

Magyar Péter a parlamenti beszédében Polt Péter alkotmánybírósági elnököt, volt legfőbb ügyészt emelte ki külön, de nem csak ő távozik.

Haszonicsné Ádám Mária,

Juhász Miklós

és Lomniczi Zoltán is elmúlt már 70 éves.

Juhász Miklós 2020-ban, Ádám Mária és Lomniczi Zoltán 2023-ban lett alkotmánybíró, tehát még bőven volt pár évük a mandátumuk kitöltéséig.

Novemberben lejár Czine Ágnes mandátuma is, akit még 2014-ben választott meg az országgyűlés, és egy alkotmánybírót nem lehet újraválasztani. Vele együtt a testület harmada cserélődik le pár hónapon belül.

Hende Csaba volt fideszes országgyűlési képviselő viszont a testület tagja marad.

Hende Csaba és Polt Péter Fotó: Németh Dániel/444

A jövőben az alkotmánybíróság tagjai maguk közül választják az elnököt, aminek komoly jelentősége van. Az elnök határozhatja meg a napirendet, és ő szignálhat ki ügyeket egyes alkotmánybírókra.

Polt utoljára Sulyok Tamás beadványát szignálta ki, információink szerint olyan határozati javaslat született, ami mindenben neki adott volna igazat. Ezt a folyamatot blokkolta hét alkotmánybíró múlt pénteken.

A 70 éves korlát korábban is élt, azt 2013-ban törölte el a Fidesz, hogy öt, 2010 után megválasztott bíró továbbra is hivatalban maradhasson.