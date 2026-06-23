Halálos tragédiába torkollott egy közösségi meccsnézés Jordánia fővárosában

Egy ember meghalt, nyolcan pedig megsérültek, miután tömegpánik alakult ki a jordániai főváros, Ammán központjában egy közösségi meccsnézésen – írja az MTI.

Az ázsiai ország belügyminisztériumának keddi tájékoztatása szerint a Hasemita téren nagy tömeg követte kivetítőn Jordánia Algéria elleni, 2–1-es vereséggel zárult mérkőzését.

Fotó: GEORGE SAIF/AFP

A beszámoló szerint a rendezvényen a zsúfoltság és a több ezres tömeg miatt pánik és tolongás alakult ki. Egy férfit válságos állapotban szállítottak kórházba, ahol később meghalt. További nyolc embert súlyos sérülésekkel vittek el a mentők.

A két vereséggel már biztosan búcsúzó, vb-újonc jordán válogatott a J csoport utolsó fordulójában a már továbbjutott, címvédő Argentínával játszik vasárnap Dallasban.