Karácsony Gergely: Bennünket nem lehet megvesztegetni

„Bennünket nem lehet megvesztegetni. És ezt még a főmegvesztegető is elismeri” – kezdi Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-bejegyzését, reagálva a Telex cikkére, amiben arról írtak, hogy egy Pék becenevű politikus a főpolgármester és más politikusok nevében több százmillió forint kenőpénzt fogadott el Z. Zsolttól a parkfenntartási ügyben.

A kenőpénz azonban nem érte el a célját, mert Z. Zsolt cége, a Pannon Park Forest Kft. nem kapott munkákat a fővárostól. Z. Zsolt vallomása szerint emiatt később többször is számonkérte Péket, az egyik ilyen esetben pedig úgy fogalmazott, hogy akár a Dunába is dobhatta volna a pénzt.

„Tegnapi sajtóhírek alapján bizonyos »Pék«, rám hivatkozva tett zsebre korrupciós pénzt, de a cikkben idézett vallomás szerint a pénz kifizetője, maga a megvesztegető is azt mondta: »akár a Dunába is dobhatta volna a milliókat«, mert a Fővárosban nemhogy az érdekeit nem tudta érvényesíteni, de mi kezdtük el ennek az egész hálózatnak a felszámolását” – írja Karácsony, aki szerint ellenőriztek, szigorítottak, az alvállalkozókat kiszorították és feljelentéseket tettek.

Fotó: Németh Dániel/444

Karácsony szerint a Budapesti Közművek létrehozása után elrendelték az alvállalkozói munkák fokozott ellenőrzését, és minden korábbinál szigorúbb beszerzési rendet érvényesítettek. „A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő minden zöldterületre vonatkozó fenntartási munkát a BKM beszervezte, az alvállalkozókat innen kiebrudalta. Így történt többek között az őrzés-védelem, vagy a takarítás kapcsán is. Volt sírás meg rívás, de fővárosi fenntartású zöldfelületre új közbeszerzés nem indult, azt kizárólag saját erővel látjuk el.”

„A parkfenntartási maffiát úgy szorítottuk ki, hogy felvettünk 140 embert és több mint 300 millió forintért szereztünk be saját gépeket a munkákra – kitakarítottuk a fővárosi területektől a parkfenntartási maffiát.”

Karácsony azzal zárta posztját, hogy közölte, a jövő hónapban eltüntetik „a parkolási maffiát sok éven keresztül hizlaló parkoló-automatákat a városból”, majd úgy fogalmazott: „Állítások, vallomások jönnek-mennek, egy klasszikussal szólva, nem is azt kell csak nézni, amit mondok, hanem azt is, amit tettünk: kitakarítjuk a maffiaként működő alvállalkozói hálózatokat Budapestről.”