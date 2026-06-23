Keresi a rendőrség az elektromos biciklist, aki úgy hajtott át az úton, mintha más nem közlekedne rajta

Kérjük, segítsenek megtalálni az elektromos kerékpárral közlekedő asszonyt! – írja a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség, amely nyomozást folytat segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt ismeretlen tettes ellen.

2026. június 12-én délután Tiszakécske közigazgatási területén – a 4623-as és 4625-ös utak kereszteződésénél – egy ismeretlen nő úgy hajtott ki a védett útra egy elektromos kerékpárral, hogy nem adott elsőbbséget az ott haladó motorosnak, aki az ütközés elkerülése érdekében fékezett, és ezt követően elesett. A nő a balesetet követően nem állt meg, és nem nyújtott segítséget a motorosnak, aki megsérült.

Ez látható a felvételen.

A kecskeméti rendőrök kérik, hogy aki az elektromos kerékpárt vezető asszonyt felismeri, vagy vele kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a-főkapitányságot a 06-76/513-300-as telefonszámon, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80/555-111 „Telefontanú” zöldszámán.