Kiesett a 11. emeletről és meghalt egy magyar birkozó Szófiában, a rendőrség szerint öngyilkos lett

Szófiában meghalt Németh Zsanett birkozó, korábbi Európa-bajnoki érmes. A bolgár sajtó információi szerint Németh egy sportkomplexum 11. emeletéről, az itt lévő szállodai szobájából zuhant le, ahol egy másik sportolónővel élt együtt, és a helyszínen életét vesztette.

A Dnes úgy tudja, hogy a bolgár rendőrség öngyilkosságként kezeli a halálesetet.

Németh Zsanett magyar és bolgár állampolgársággal is rendelkezett. Magyar színekben indult a riói olimpián, a 2018-as budapesti világbajnokságon ötödik lett, egy évvel később EB-bronzérmes. 2023-ban aztán országot váltott, a bolgár válogatott tagja lett, nemrég megnyerte 76 kilogramban a 2026-os országos bajnokságot is.

Németh Zsanett a római birkózó Európa-bajnokságon (2020) Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A Dnes szerint a sportoló súlyos depressziót élt át az utóbbi időben, pszichoterápiába is járt, a rendőrség pedig a bolgár női válogatott egy másik tagjához fűződő szerelmi bánattal hozza összefüggésbe a tragédiát.