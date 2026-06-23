Kijött az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát elősegítő első törvényjavaslat

Kedd éjszaka felkerült a parlamenti honlapra az a törvényjavaslat (pdf), ami az egyik eleme lehet az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának, amit október 22-re ígért Magyar Péter. A törvénytervezetet „Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról” szóló törvény elnevezéssel egyéni képviselői indítványként nyújtotta be Melléthei-Barna Márton.
A törvényjavaslat szerint „a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló, pártállami eredetű iratanyag teljes körű felülvizsgálata szükséges”. Ebbe a munkába az előterjesztő szerint „indokolt a nyilvánosság – kiváltképpen az e tárgykörrel foglalkozó, tudományos kutatásokat végző szakemberek – bevonása is, biztosítva, hogy a felülvizsgálat ténylegesen demokratikus körülmények között történhessen meg”. Ennek érdekében a törvénnyel létrehoznak egy 11 fős tanácsadó testületet, amit Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottságnak neveznek el.
A 11 fő az alábbiak szerint áll majd össze, ha változtatás nélkül megy át a parlamenten az előterjesztés:
A bizottsági tagok és elnök külön díjazásra nem jogosultak, az utolsó pontban említett hat bizottsági tag utazásra, illetve a munkához kapcsolódó egyéb szükségletekre költségtérítést kaphat (az elnök és a másik négy tag nem). A testület ülései nem nyilvánosak, azokon szótöbbséggel születnek döntések. A bizottságot a törvény kihirdetését követő 15 napon belül létre kell hozni.
A testület feladatait az alábbiakban sorolja fel a törvényjavaslat:
A törvényjavaslat azt is leszögezi, hogy ez csak az egyik jogszabály, ami az ügynökakták nyilvánosságra hozását szolgálja. „Az iratok minősítésének felülvizsgálatával párhuzamosan kerül sor az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI törvény felülvizsgálatára” – áll az általános indokolásban.