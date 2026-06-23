Letiltották a műsorvezetőt, aki szerint a belga sztárnak nem lett volna szabad vb-meccset kihagynia a gyereke születése miatt

A francia L’Equipe július 3-ig levette a képernyőről France Pierron műsorvezetőt, miután élesen bírálta a belga válogatott szélsőjét, Jérémy Dokut, amiért első gyermeke születése miatt pár napra elutazott a világbajnokságról – írta a Complex.

A csatorna közleményben kért bocsánatot Pierron megjegyzései miatt, és azt írta, azok „nagyon távol állnak” az L’Equipe értékeitől. A műsorvezető szintén bocsánatot kért, de a csatorna közölte, hogy műsorának jelenlegi évada végéig, július 3-ig nem kerül vissza adásba.

A vita azután robbant ki, hogy Doku jelezte: kész lenne kihagyni a világbajnokság egyes mérkőzéseit, ha azok egybeesnek első gyermeke születésével. A 24 éves futballista felesége, Shireen a tervek szerint július második hetében szült volna.

Fotó: ALEX GRIMM/Getty Images via AFP

Doku végül a hétvégén a belga válogatott engedélyével és az egyik csapatorvos kíséretében utazott Londonba, hogy ott lehessen fia, Praise születésénél. A belga szövetség hétfői közleménye szerint a játékos „ezen az egyedülálló alkalmon” lehetett a felesége mellett, majd kedden este Seattle-ben csatlakozik újra a csapathoz, ami az Új-Zéland elleni következő mérkőzésre készül.

A Manchester City szélsője Belgium első csoportmeccsén, az Egyiptom elleni 1–1-es döntetlenen 86 percet játszott, az Irán elleni 0–0-s mérkőzést viszont kihagyta. Hiányzását először betegséggel magyarázták, később azonban kiderült, hogy valójában gyermeke születése miatt utazott az Egyesült Királyságba.

„Ha azt kérdezik, mit szeretnék, a válaszom az, hogy senki sem akarja kihagyni első gyermeke születését” – mondta korábban Doku a Reutersnek. „De azt is tudom, hogy a futballban sok más szempont is szerepet játszik. Tudom, hogy a szövetség támogatja a játékosait, és megérti a helyzetüket.”

France Pierron, a Channel L’Equipe műsorvezetője egy azóta törölt közösségi médiás posztban azt írta, futballisták százai „ölnének azért”, hogy Doku helyében lehessenek, mert egy világbajnoki szereplés talán soha többé nem adatik meg. Szerinte Doku „a gyerekkori álmát éli”, mégis eldobná azt, hogy ott legyen gyermeke születésénél.

Pierron a szülést „gusztustalan pillanatnak” nevezte, és azt írta, az apa ilyenkor „teljesen haszontalan”. Azt is hozzátette, vannak emberek, akik hitelt vettek fel csak azért, hogy láthassák a meccset, Doku pedig „csak azért” nem menne el, hogy elvágjon egy köldökzsinórt. A műsorvezető adásban is folytatta a bírálatot. Azt mondta, az apának a szülésnél „nincs semmi szerepe”, csak „statiszta”, aki fogja a párja kezét és fényképet készít.

Pierron szombaton az X-en kért bocsánatot. Megjegyzéseit „személyes véleménynek” nevezte, amely szerinte „egy vitás eszmecsere kontextusában” hangzott el. Azt írta, megérti, hogy szavai sokakat sokkolhattak, megbánthattak vagy megsérthettek, és ezért sajnálja. Hozzátette: soha nem állt szándékában kisebbíteni az apák helyét vagy szerepét partnerük és gyermekük mellett.

France Pierron Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Ahogy azt a BBC is kiemelte, a futballvilágban és azon kívül is sokan Doku mellé álltak. Az angol válogatott csatára, a kétgyermekes Ollie Watkins szerint már önmagában elfogadhatatlan egy szülést „gusztustalannak” nevezni.

„Láttam, min ment keresztül a feleségem, és az még viszonylag simán ment, de tudok családtagokról és barátokról, akiknél ez nem így történt. Ez csak egyszer történik meg – amikor az ember az első gyermekét köszönti a világon –, és ez áldás”

– mondta Watkins, hozzátéve, hogy a futballisták a szezon során amúgy is rengetegszer vannak távol a családjuktól és a barátaiktól, ezért megérti Doku döntését.

A profi labdarúgók szövetsége, a PFA szintén kiállt a belga játékos mellett, hangsúlyozva, hogy a játékosokkal szemben támasztott szakmai követelmények nem mehetnek az „alapvető családi pillanatok” rovására. „Bár minden helyzet más, úgy véljük, a játékosokat támogatni kell abban, hogy össze tudják egyeztetni szakmai kötelezettségeiket a fontos életeseményekkel” – közölte a PFA szóvivője. „Az, hogy a játékosokat emberként, és ne csak sportolóként támogassuk, fontos része az egészséges szakmai munkakörnyezet megteremtésének.”

A FIFA szabályzata a női futballisták számára legalább 14 hét fizetett szülési szabadságot ír elő, ebből nyolc hétnek a szülés utáni időszakra kell esnie. Az apasági szabadságra azonban nincs hasonló, konkrét előírás, így a férfi játékosoknak, klubjaiknak és válogatottjaiknak egyedileg kell kezelniük az ilyen helyzeteket.

Doku esete nem példa nélküli. 2018-ban Fabian Delph elhagyta az angol válogatott oroszországi világbajnoki központját, hogy hazautazzon lánya születésére. David Silva ugyanebben az évben két mérkőzést hagyott ki fia szülése után. Más játékosok viszont nem lehettek jelen gyermekük születésénél. A norvég védő, Leo Ostigard FaceTime-on nézte végig a szülést, miközben a világbajnokságon tartózkodott. Rúben Neves 2021 januárjában hasonló helyzetbe került: a Wolves csapatbuszán, telefonon nézte végig harmadik gyermeke születését, miután csapata 1–0-ra kikapott a Crystal Palace otthonában. Felesége Portugáliában szült, Neves pedig a pandémia miatti utazási korlátozások miatt nem tudott csatlakozni hozzá.

Thomas Frank, a Brentford és a Tottenham korábbi edzője, aki a világbajnokság alatt a BBC Sport szakértőjeként dolgozik, egészen másként látja a kérdést. Szerinte a futball „a nem fontos dolgok közül a legfontosabb”, de egy ilyen pillanatban már nem fontos.

„Látni, ahogy a feleséged vagy a partnered életet ad a gyermeketeknek, az egyik legnagyobb dolog, amit az ember átélhet, és szerintem rendkívül fontos, hogy ott legyél”

– mondta Frank. Ő mindig azt mondta a játékosainak, hogy a döntés az övék, de ő azt javasolja, legyenek jelen gyermekük születésénél. Doku hazautazását is „helyes döntésnek” nevezte, hozzátéve: amikor a játékos visszatér, „a világ tetején fogja érezni magát”.