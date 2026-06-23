Lövöldözés Motrealban: meghalt egy rendőr, egy civil és a lövöldöző is

Hétfőn délben történt lövöldözés Kanadában, Montrealban, a BBC azt írja, egy szemtanú lövéseket hallott és látott egy szálloda ablakából kilógó fegyvert, amikor hívta a rendőröket.

Az NPR azt írja, amikor a gyanúsított tüzet nyitott, egy rendőr meghalt, mire a rendőrök visszalőttek és a lövöldöző is meghalt. Egy civil is életét vesztette, de egyelőre nem világos, hogy az őt eltalált lövést ki adta le. A lövöldözés során egy másik rendőr is megsebesült, az állapota súlyos. Egy közeli építkezésen dolgozó szemtanú arról számolt be, hogy 30-40 lövést is hallott.

Fotó: AMRU SALAHUDDIEN/Anadolu via AFP

A támadásban meghalt civil „a montreali zsidó közösség szeretett tagjaként” azonosították, de a kanadai érdekvédelmi szervezet közölte, hogy a férfi a történtek „ártatlan áldozata” volt, és a rendőrség sem állította, hogy antiszemita támadásról lenne szó.

A helyi rendőrfőnök azt mondta, 24 éve ez az első eset, hogy egy montreali rendőrt szolgálat közben megöltek.