Magyar Péter szerint az állam százmilliókkal támogatta Tusványost, ahova nem merték meghívni

Magyar Péter, aki többször megfordult Tusványoson, arról beszélt napirend előtt a parlamentben kedden, hogy több százmillió állami pénz van az eseményben. „Csak a Pro Economica Alapítványon keresztül talán 600 millió forint került oda” – mondta a miniszterelnök, hozzátéve, emellett számos állami, vagy az állam által részben tulajdonolt cég (Mol, MVM) „milliárdokkal támogatja ezt a fesztivált”.

„És önök mégis gyávák meghívni erre a magyar miniszterelnököt. Miért van az, hogy a bujkáló Orbán Viktor ott lesz?” – kérdezte Magyar, aki azt mondta, tavaly sem merték meghívni.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az esemény egyik fő szervezője, a fideszes Németh Zsolt múlt héten jelentette be, hogy megtartják a fesztivált, és Orbán Viktor is elmondja szokásos tusnádfürdői beszédét. Németh arról is beszélt, hogy az idei rendezvényt párbeszédközpontúbbá akarják tenni, „ezért a mostani kormányzati garnitúrát” is meghívják.

De azt is mondta, nem tartja valószínűnek, hogy Magyar Péter is ott lesz Tusványoson. Úgy fogalmazott, a kormányzati szereplők felé már jelezték a szándékot. A lehetséges meghívottak között említette Tarr Zoltán nemzetpolitikáért felelős minisztert, Heidl György államtitkárt és Kollai István nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt. Németh szerint ők egyelőre nem mondtak nemet a meghívásra, de végleges választ nem adtak.