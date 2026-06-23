Messi hiába minden idők egyik, ha nem a legjobb játékosa, a tizenegyeseket nem lövi igazán jól

„Ma volt egy pillanat, amikor nagyon dühös voltam a kihagyott büntető miatt” – mondta Lionel Messi, az argentinok sztárja az Ausztria ellen kihagyott tizenegyeséről az ESPN tudósítása szerint.

A 38 éves klasszis a dallasi mérkőzés elején állhatott oda a büntetőhöz, miután a videobíró segítségével tizenegyest ítéltek Argentínának. Messi azonban nagyon rosszul lőtte el a labdát a bal alsó sarok felé, az simán a kapu mellé ment.

„Nagyon rosszul rúgtam el, de szerencsére sikerült túllépnünk ezen a helyzeten, megszereztük a vezetést, majd a három pontot is, ami a legfontosabb”

– mondta a meccs után. Messi ezzel az első játékos lett, aki három tizenegyest is kihagyott világbajnoki tornákon (a tizenegyespárbajok kivételével). Eddig holtversenyben álltak az első helyen a korábbi ghánai csatárral, a két büntetőt hibázó Asamoah Gyannal.

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A kihagyott tizenegyes azért is érdekes, mert Messi pályafutásának egyik kevésbé kiemelkedő területe éppen a büntetőrúgás.

Miközben sokan minden idők legnagyobb futballistájának tartják, és rekordot jelentő nyolc Aranylabdája, valamint négy Bajnokok Ligája-győzelme is ezt támasztja alá, a tizenegyesekre vonatkozó statisztikái egyáltalán nem kiemelkedők.

Az Athletic összesítése szerint Messi válogatott-pályafutása során 31 büntetőből 25-öt értékesített, klubmeccsekkel együtt pedig 149 kísérletből 116 gólt szerzett. Ez 77 százalékos arányt jelent, ami a sztárok között valamivel átlag alattinak számít.

Messi esetében ez elsőre nehezen értelmezhető. Gólokat szerez, gólpasszokat ad, területet talál, passzol és helyzeteket alakít ki úgy, mint szinte senki más. Mégis, amikor statisztikailag a futball egyik legkönnyebb gólszerzési lehetőségéről van szó, nem tartozik a legbiztosabb végrehajtók közé. Az egyik gyakori magyarázat szerint ennek az az oka, hogy bal lábas. Sokan úgy vélik, a jobb lábas játékosok jobb és megbízhatóbb büntetőrúgók. Statisztikailag ez nem igaz: egyszerűen csak jóval kevesebb a bal lábas futballista – nagyjából minden ötödik –, ezért kevesebb büntetőt is rúgnak.

Az Ausztria elleni hibánál több tényező is szerepet játszhatott. Messi hosszú ideig várhatott a lövésre a VAR-vizsgálat miatt, majd rövid, megtorpanásokkal tarkított nekifutásból, az utolsó lépéseinél lassítva próbálta kivárni, merre mozdul Alexander Schlager. Az osztrák kapus azonban nem vetődött el korán, végig nyomás alatt tartotta Messit, aki végül pontatlanul, a kapufa mellé húzta a labdát.

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Geir Jordet, az Athletic büntetőszakértője szerint ez jól mutatja a „kapusfüggő” büntetőrúgók problémáját. Messi a kapust figyeli, és az alapján próbál dönteni, merre lőjön. Ha a kapus nem mozdul el elég korán, a rúgónak kevesebb ideje marad dönteni, miközben a tekintete nincs végig a labdán, ami ronthatja a pontosságot.

Messinek ráadásul nincs állandó technikája vagy kedvenc iránya. Pályafutása során váltogatta a belsővel, rüszttel, laposan, erősen, magasan vagy éppen panenkával elvégzett büntetőket. Ez a kreativitás nyílt játékban az egyik legnagyobb erénye, a tizenegyeseknél viszont akár hátrányt is jelenthet, mert más elit büntetőrúgókkal szemben kevésbé támaszkodik begyakorolt rutinokra.

A hétfői hibája azonban nem akadályozta meg abban, hogy az Ausztria elleni meccset végül ő döntse el. A félórás jelzésnél megszerezte a vezetést Argentínának, majd a hosszabbításban másodszor is betalált. Duplájával megelőzte Miroslav Klosét, és a férfi világbajnokságok történetének legeredményesebb gólszerzője lett.