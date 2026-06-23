Narancssárga lett a patak Miskolcon. Ez nem egy béna fideszes AI-s kampánydal a méltán elfeledett Vadhajtásoktól, hanem a valóság. Kedden délután vették észre, hogy a Szinva vize élénk narancssárga színűre változott Miskolc belterületén. A minap.hu szerint nemcsak narancsos, de büdös is. Azt még nem tudni, hogy milyen anyag szennyezi a patakot. A riasztott tűzoltók Dojcsák Dávid katasztrófavédelmi szóvivő szerint megtalálták a befolyás forrását, a Minap tudomása szerint valahol a Kiss Ernő utca környékén. Ezen a környéken található például az egyik egykori kohászati telephely, ipari üzemekkel.

Ez a helyzet a Szinva Terasznál.

A szennyezésről délután fél négy tájban posztoló Tóth-Szántai József polgármester soron kívüli vízvizsgálatot kérte a kormányhivataltól, aminek várhatóan holnapra lesz eredménye.

A polgármester szerint „jelenleg nincs olyan információ, amely közvetlen veszélyre utalna." A Minap szerint a kormányhivatal megbízásából a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetvédő mérőközpontja is kinn járt a Szinvánál, és több ponton is mintát vettek a vízből további vizsgálatok miatt.