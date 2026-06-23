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Ronaldo rekordokat döntött, Portugália kiütötte Üzbegisztánt

foci

Cristiano Ronaldo két gólt is lőtt az Üzbegisztán ellen 5–0-ra megnyert csoportmeccsen, amivel megdöntött két rekordot:

egyrészt ő lett az első játékos, aki hat világbajnokságon is betalált, másrészt megelőzte a legendás Eusébiót, és 10 góllal már ő tartja a portugál válogatott vb-gólrekordját.

Az egyik nagy esélyesnek tartott Portugáliának volt mit javítania az előző forduló után, amikor csak gyenge játékkal ért el 1–1-es döntetlent Kongó ellen. A vb-újonc Üzbegisztán elleni keddi meccsen azonban, ahogy várható volt, nem sok kérdés maradt: a 41 éves Cristiano Ronaldo már a 6. percben megszerezte a vezetést, miután João Cancelo jobb oldali beadására pontosan érkezett, és a bal alsóba lőtt. A szünet előtt Bruno Fernandes remek indításából másodszor is betalált.

Fotó: MICHAEL STEELE/Getty Images via AFP

Portugália második gólját Nuno Mendes szerezte egy ravaszul elvégzett szabadrúgásból: az üzbégek láthatóan Ronaldóra figyeltek, miközben a PSG balhátvédje a kapu alsó sarkába lőtt. AA második félidőben a portugálok már visszavettek a tempóból, de egy öngól és Rafael Leão szép lövése így is kiütésessé tette a győzelmet.

Ronaldo végül nem jutott el a mesterhármasig, de így is meggyőző választ adott az elmúlt napokban kapott rengeteg kritikára. A meccs után a kamerába csak annyit mondott

„Visszatértem, visszatértem.”

Fotó: LEO BARRILARI/Odyssey Images via AFP

Üzbegisztánnak ugyan voltak felvillanásai – köztük Azizjon Ganievnek egy látványos, de szabálytalanság miatt érvénytelenített távoli bombagólja –, de összességében nem tudta komolyan megszorítani ellenfelét. Portugália a csoportelsőségért Kolumbiával játszik majd, Üzbegisztán pedig Kongó ellen próbálhat pontokat szerezni.

Portugália POR
5 - 0
Üzbegisztán UZB
Vége K csoport
Portugália 4-2-3-1
Roberto Martínez Montoliú Szövetségi kapitány
1
D. Meireles Costa
20
J. Cavaco Cancelo
3
R. Santos Gato Alves Dias
13
R. Palma Veiga
25
N. Mendes
15
J. Gonçalves Neves
23
V. Machado Ferreira
18
P. Lomba Neto
8
B. Fernandes
11
J. Sequeira
7
C. Ronaldo
Üzbegisztán 3-4-2-1
Fabio Cannavaro Szövetségi kapitány
12
A. Nematov
2
A. Khusanov
18
A. Kakhramonjon
5
R. Ashurmatov
24
B. Karimov
9
O. Khamrobekov
7
O. Shukurov
13
S. Nasrullayev
19
A. Ganiev
22
A. Fayzullayev
14
E. Shomurodov
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