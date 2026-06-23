Ronaldo rekordokat döntött, Portugália kiütötte Üzbegisztánt

Cristiano Ronaldo két gólt is lőtt az Üzbegisztán ellen 5–0-ra megnyert csoportmeccsen, amivel megdöntött két rekordot:

egyrészt ő lett az első játékos, aki hat világbajnokságon is betalált, másrészt megelőzte a legendás Eusébiót, és 10 góllal már ő tartja a portugál válogatott vb-gólrekordját.

Az egyik nagy esélyesnek tartott Portugáliának volt mit javítania az előző forduló után, amikor csak gyenge játékkal ért el 1–1-es döntetlent Kongó ellen. A vb-újonc Üzbegisztán elleni keddi meccsen azonban, ahogy várható volt, nem sok kérdés maradt: a 41 éves Cristiano Ronaldo már a 6. percben megszerezte a vezetést, miután João Cancelo jobb oldali beadására pontosan érkezett, és a bal alsóba lőtt. A szünet előtt Bruno Fernandes remek indításából másodszor is betalált.

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Portugália második gólját Nuno Mendes szerezte egy ravaszul elvégzett szabadrúgásból: az üzbégek láthatóan Ronaldóra figyeltek, miközben a PSG balhátvédje a kapu alsó sarkába lőtt. AA második félidőben a portugálok már visszavettek a tempóból, de egy öngól és Rafael Leão szép lövése így is kiütésessé tette a győzelmet.

Ronaldo végül nem jutott el a mesterhármasig, de így is meggyőző választ adott az elmúlt napokban kapott rengeteg kritikára. A meccs után a kamerába csak annyit mondott

„Visszatértem, visszatértem.”

Fotó: LEO BARRILARI/Odyssey Images via AFP

Üzbegisztánnak ugyan voltak felvillanásai – köztük Azizjon Ganievnek egy látványos, de szabálytalanság miatt érvénytelenített távoli bombagólja –, de összességében nem tudta komolyan megszorítani ellenfelét. Portugália a csoportelsőségért Kolumbiával játszik majd, Üzbegisztán pedig Kongó ellen próbálhat pontokat szerezni.