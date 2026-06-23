Az idei futball-világbajnokságon először kellett időjárás miatt félbeszakítani egy mérkőzést: a Franciaország–Irak csoportmeccs a félidőben állt le, miután heves zivatar, erős szél és villámlás érte el a philadelphiai Lincoln Financial Field környékét.

A találkozó előtt már lehetett tudni, hogy a környéken rossz idő várható. A philadelphiai térségre délután árvízfigyelmeztetést adtak ki, heves esőre és erős viharokra számítva, a stadionnál egy rövid zápor miatt a kapunyitást is késleltették. Az idő ezután átmenetileg javult, így a mérkőzés a tervek szerint, helyi idő szerint délután ötkor elkezdődhetett.

Ibrahim Bayesh és Jules Kounde az esőben Fotó: VANESSA CARVALHO/Brazil Photo Press via AFP

A találkozó első félidejének végén a csapatok már szakadó esőben játszottak, Franciaország pedig Kylian Mbappé góljával 1-0-s előnnyel vonult szünetre. A játékosok azonban a 15 perces pihenő után nem térhettek vissza azonnal a pályára: a stadion kivetítőin arra kérték a szurkolókat, hogy hagyják el a nyitott lelátórészeket.

„Súlyos zivatar közeledik, kérjük, hagyják el a nyitott lelátórészeket, és a stadion személyzetének utasításai szerint keressenek menedéket a stadionban”

– állt a figyelmeztetésben.

Az első tájékoztatás szerint legalább harmincperces késésre lehetett számítani, de a szünet jóval hosszabbra nyúlt. A mérkőzés több mint két órán át állt, és csak helyi idő szerint este nyolckor folytatódott. A hivatalos késés 131 perc volt. Közben a nézők ezrei a stadion fedett részein, a folyosókon és az erkélyek alatt várakoztak, a pályán pedig egyre több helyen állt meg a víz.

A FIFA a kényszerszünet alatt közleményben jelezte, hogy folyamatosan figyeli a helyzetet, a helyi hatóságok biztonsági előírásai szerint jár el, és a mérkőzés, amint biztonságosak a körülmények, folytatódik.

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Az esőnél nagyobb problémát jelentetett a villámlás. Az amerikai protokoll szerint a mérkőzést fel kell függeszteni, ha villámlást észlelnek a stadion körülbelül 15 kilométeres körzetében, a játék csak akkor folytatódhat, ha harminc percen át nem észlelnek újabb villámcsapást. Minden újabb villámlás újraindítja ezt az időszakot, ezért is húzódhatott el ennyire a szünet.

A protokollt nem a FIFA határozza meg, hanem a helyi hatóságok és az Egyesült Államokban érvényes biztonsági előírások alapján alkalmazzák. A nemzetközi szövetség ilyenkor nem írhatja felül ezeket a szabályokat: a mérkőzés csak akkor folytatódhat, ha a helyi szervek biztonságosnak ítélik a körülményeket. A felfüggesztésnek nincs előre rögzített időkorlátja, egy meccs akár órákig is állhat vagy csúszhat.

A játékosok végül nagyjából száz perc várakozás után térhettek vissza melegíteni, amit a stadionban maradt közönség hangos ovációval fogadott. A pályamunkások közben lehúzókkal próbálták az oldalvonal felé terelni a gyepen megállt vizet.

Didier Deschamps, a francia válogatott szövetségi kapitánya a mérkőzés után azt mondta, a legfontosabb az volt, hogy a játékosok biztonságban legyenek, és legyen idejük megfelelően újra bemelegíteni.

„Kártyáztunk”

– viccelődött Deschamps, amikor arról kérdezték, hogyan töltötte csapata a hosszúra nyúlt szünetet. „Nem, vártunk. Voltak ezek az időpontok, amiket folyamatosan kitoltak. Számomra és Graham, az iraki szövetségi kapitány számára az volt a fontos, hogy legyen időnk újabb bemelegítésre, hogy a játékosok ne legyenek kitéve sérülésveszélynek.”

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A francia kapitány szerint a körülmények rendkívül szokatlanok voltak. „Nagyon sok eső esett, ettől a pálya nagyon nehézzé vált. Először történt velem ilyesmi, de ez előfordul” – mondta Deschamps, hozzátéve, ilyen helyzetben nincs mozgástér:

„Ez biztonsági kérdés, ez van. Az esővel és a villámlással nem lehet harcolni. Mindig fennáll a kockázata, hogy ilyesmi történik, és be kell tartani a helyi szabályokat. Egyszerűen alkalmazkodni kell.”

A folytatás után Franciaország gyorsan eldöntötte a mérkőzést. Mbappé újabb gólt szerzett, majd Ousmane Dembélé is betalált, így a franciák végül 3-0-ra nyertek Irak ellen. A második félidőben nem tartották meg a tornán sokat vitatott hidratációs szünetet.

A francia védő, Jules Koundé szerint a csapatnak nem volt más dolga, mint alkalmazkodni a rendkívüli körülményekhez. „Úgy gondolom, ez kívül esik az irányításunkon, ezért egyszerűen alkalmazkodnunk kellett, és szerintem ezt elég jól megoldottuk” – mondta.

Az iraki szövetségi kapitány, Graham Arnold arról beszélt, hogy a hosszú szünet mentálisan is komoly kihívás elé állította a játékosokat. „Azt hiszem, edzőként vagy játékosként először tapasztaltam ilyet a futballban – mondta Arnold. – Nyilvánvalóan sokkal nehezebbé tette a helyzetet a játékosok számára. Azt mondtam nekik: ki lesz az, aki mentálisan újra be tud kapcsolni?”

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A világbajnokság szabályzata nem határoz meg konkrét időjárási feltételeket arra, mikor kell elhalasztani vagy félbeszakítani egy mérkőzést. A szabályok ugyanakkor kimondják, hogy ha egy meccset hasonló vis maior helyzet miatt szakítanak félbe, azt később attól a perctől kell folytatni, ahol megállt, ugyanazzal az eredménnyel, az újrajátszás nem igazán jöhet szóba.

Egy 48 csapatos tornán egy ilyen kényszerszünet különösen komoly menetrendi problémákat okozhatna, ha például a csoportkör utolsó fordulóját érintené. Ezeket a meccseket elvileg egyszerre kell kezdeni, hogy egyik csapat se kerüljön előnybe azzal, hogy már ismeri a riválisok eredményét. Egy többórás időjárási csúszás ezt a rendszert is könnyen felboríthatná.

Az Egyesült Államokban rendezett nagy futballtornákon nem először okoznak gondot a nyári viharok. A tavalyi klubvilágbajnokságon több mérkőzés is késve folytatódott zivatarok miatt, köztük a Charlotte-ban rendezett Chelsea–Benfica, ami összesen 4 óra 38 percig tartott. A Chelsea akkori edzője, Enzo Maresca akkor „viccnek” nevezte a helyzetet. (AP, Athletic, FotMob)