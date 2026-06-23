Szombattól harmadfokú hőségriadó az egész országban

Az addigi másodfokú után szombattól már harmadfokúra emeli az országos hőségriasztást a katasztrófavédelem - ez egyelőre jövő keddig lesz érvényben.

Mint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtal közös közleményükben írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők - emlékeztetnek.

A Nyugat-Európában már most is brutális, Franciaországban 40-45 fokos csúcsokat hozó, ráadásul tartós, 10-15 napig is tartó kánikula egyre inkább kiterjed Magyarországra is. Bár 40 fok feletti forróságra nálunk egyelőre nem kell számítani, az afrikai eredetű forró légtömegek fokozatosan a Kárpát-medence fölé érnek. A kánikula nálunk vasárnap és hétfőn tetőzhet, a csúcshőmérséklet a 39 °C-ot is elérheti.

Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO/Science Photo Library via AFP

A hatóságok ezért arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagunkra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúságérzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni.

A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, és húzódjunk árnyékba vagy hűtött helyiségbe. Viseljünk világos színű, jól szellőző ruházatot, UV-védelemmel ellátott napszemüveget, valamint használjunk magas faktorszámú fényvédő készítményt és ajakápolót - javasolják. Felhevült testtel soha ne ugorjunk vízbe, lassan, fokozatosan hűtsük le szervezetünket - írták a közleményben. Gyerekeket, állatokat soha, egyetlen percre se hagyjuk a parkoló autóban - hívják fel a figyelmet, és azt kérik, hogy ha bárki ilyet tapasztal, azonnal hívja a 112-t.