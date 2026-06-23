Nincs menekvés, már húzódik fölénk a hőkupola

Európa nyugati felén napok óta tombol a hőhullám, Franciaországban többen meghaltak, a briteknél is iszonyú hőség van, Olaszországban több városra adtak ki vörös riasztást. Az Időkép azt írja, itthon se lesz jobb a helyzet, sőt: a hét második felében hazánkat is elárasztja a szubtrópusi eredetű, afrikai légtömeg.

A kánikula vasárnap és hétfőn tetőzhet, a csúcshőmérséklet akár a 39 °C-ot is elérheti. A tartós és extrém forróság meteorológiai hátterét egy masszív, nagy kiterjedésű anticiklon és az ahhoz kapcsolódó magassági gerinc adja. Ezt szerencsére bővebben is kifejti az Időkép, miszerint a magasnyomású rendszerek belsejében a levegő a magasabb légrétegek felől a talaj irányába süllyed. A leszálló légáramlatok hatására a levegő felmelegszik és kiszárad, ami teljesen feloszlatja a felhőzetet, és megakadályozza a gomolyfelhők képződését. Ez a masszív magasnyomású zóna egy áthatolhatatlan falként viselkedik az Atlanti-óceán felől érkező hűvösebb, csapadékot szállító időjárási frontok számára, melyeket északra, Skandinávia felé kényszerít.

Ahogy a magasban elhelyezkedő magassági gerinc egyre közelebb húzódik hozzánk, a süllyedő levegő a nagyobb nyomású alsóbb rétegekbe érve összenyomódik. A fizika törvényei szerint az összenyomódó gáz felmelegszik. Ez a folyamat hőkupolát hoz létre felettünk: a meleg levegő beszorul a talaj közelébe, miközben a felhőtlenség miatt a zavartalan, napi 15–16 órás napsütés rendkívül intenzíven, közvetlenül melegíti a felszínt.

Magyarországon a hét közepéig még CSAK 31–35 °C közötti csúcsértékeket mérhetünk, az ennél is durvább melegedés csütörtöktől kezdődik. Az előrejelzések szerint a hétvégére az ország nagy részén 35 °C fölé emelkedik a hőmérséklet, a legmelegebb tájakon – különösen az Alföldön és a déli határvidéken – vasárnap és hétfő délután a 38–39 °C-os csúcsok sem kizártak.

Mivel a légköri blocking miatt frontátvonulásra a hét elejéig nincs kilátás, a talaj is teljesen kiszárad, ami tovább erősíti a lokális felmelegedést. Az Időkép szerint fel kell készülnünk a trópusi éjszakákra is: a nagyobb városokban és a beépített területeken a hajnali órákban sem hűl majd 22–24 °C alá a levegő.