Európa megsül, Franciaországban már 18 ember halt meg

Franciaországban a hőhullámok kezdete óta már legalább 18 ember halt meg, köztük két gyerek, akiket a forró autóban hagytak. A franciáknál iskolákat zártak be, Olaszországban 12 városra adtak ki vörös riasztást, a brit meteorológusok előrejelzése szerint pedig a héten megdőlhetnek az eddigi júniusi rekordok.

Franciaországban a 18 halott közül 13 ember vízbe fulladt – a Reuters azt írja, az országban 2025-ben is, a hőhullámok idején 172 százalékkal emelkedett a fulladásos halálesetek száma, miután többen úszva próbáltak hűsölni.

Fotó: ERIC BRONCARD/Hans Lucas via AFP

Bordeaux-ban 41,9 Celsius-fokot mértek, ezzel megdőlt a tavaly augusztusban mért hőmérsékleti rekord, Közép-Franciaországban, Poitiers-ben a hőmérséklet pedig elérte a 41,2 Celsius-fokot. Az előrejelzések szerint San Sebastiánban, Spanyolország hűvösebb északi részén is eléri már a hőmérséklet a 40 fokot, ami több mint kétszerese a város június 22-i történelmi átlagának. Rubén del Campo, a spanyol AEMET meteorológiai ügynökség szóvivője szerint „az évszakhoz képest 5–10 fokkal magasabb hőmérsékleteket„ tapasztalnak.

A Nemzetközi Meteorológiai Szervezet áprilisi jelentése szerint Európa a globális átlagnál több mint kétszer gyorsabban melegszik.

A britek meteorológiai szolgálata hétfőn közölte, hogy a hőhullám miatt a hőmérséklet egyes helyeken meghaladhatja a 39 fokot, vagyis lazán megdőlhet az 1957-ben és 1976-ban mért 35,6 fokos júniusi rekord. (Reuters)