Teljes a politikai káosz Romániában: a 24. órában vannak a pártok, hogy miniszterelnököt találjanak

Egymás után fogadja kedden a pártok vezetőit Nicușor Dan román elnök, hogy a konzultációkon még egy kísérletet tegyen rá, hogy életképes parlamenti többséget találjanak. Ez a próbálkozás utoljára hétfőn vallott kudarcot, amikor Adrian Veștea bukott el a parlamentben: a szavazáson a PSD és néhány PNL-es képviselő által támogatott kormányfőjelölt csak 189 voksot kapott, miközben a többséghez 233-ra lett volna szüksége.

Romániának már közel 50 napja csak ügyvezető kormánya van. Ilije Bolojan kabinetjét május elején a szociáldemokraták (PSD) és a szélsőjobboldali AUR együttes erővel buktatta meg, miután a korábban a koalícióban benne lévő, és a megszorításokat kritizáló szocdemek kiléptek, és a szélsőjobbal fogtak össze.

Valódi többség azonban azóta sem alakult ki, így a máskor is elég kaotikus román pártpolitikában egyre nagyobb a bizalmatlanság és a gyorsan kudarcot valló projektek. Nicușor Dan elnök egymás után nevezi meg a különböző miniszterelnök-jelölteket, de ezek mentén elég fura, törékeny, és ami a lényeg, többségre végül esélytelen alkalmi szövetségek jönnek csak létre.

A hétfői szavazáson végül simán elbukó Veștea például idáig a PNL politikusa volt, de most Dan a pártokat megkerülve jelölte őt (a PNL-ből emiatt most ki akarják rúgni a pártvezetés jóváhagyása nélkül rá szavazó képviselőket), és a PSD állt be mögé. Végül a projekt azért vallott kudarcot, mert a szélsőjobbos AUR kihátrált a Nyugat és a román politikában mindig befolyásos titkosszolgálatok egy része által támogatott jelölt mögül.

Nicusor Dan és a felesége a 2025 májusi elnökváalsztás után. Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Dannak így most újra egy többséget összehozni képes új jelöltet kellene megint találnia, és most három-négy forgatókönyv látszik.

A szocdemek végül mégis összeállnak a AUR-ral. Egy ilyen szövetség egy nevében baloldali és egy szélsőjobbos párt között jönne létre, és bár a román pártok ideológiai karaktere elég bizonytalan, ez így is nehéz, és nem feltétlenül tartós együttműködés lenne. Ezzel együtt, Victor Ponta korábbi miniszterelnök körül próbálnak egy ilyen többséget most összehozni. Ezt az sem könnyíti meg, hogy a PSD és az AUR közvetlen riválisok, az előbbi párt idáig is attól tartott, hogy a támogatóit még inkább el fogja szipkázni a szélsőjobbos alakulat. Az eddigi, általában nyugatosnak tekintett, de elég népszerűtlen koalíció pártjai próbálkoznak meg a folytatással egy új, kisebbségi kormány felállításával. Ez azt jelentené, hogy a PNL, az USR és a magyar RMDSZ igyekezne összehozni egy új többséget - erre azonban már matematikai esély sem látszik, hiszen ehhez más pártokból is meg kellene szavazni a jelöltjüket. Már az RMDSZ is jelezte, hogy erre nem látnak komoly lehetőséget. Vannak találgatások arról is, hogy a PSD a szélsőjobb helyett többek között éppen az RMDSZ-szel lépne valamilyen szövetségre, vagy esetleg az RMDSZ kívülről támogatna egy szocdem miniszterelnököt. erre fő esélyesként a PSD-s Sorin Grindeanut emlegetik. AZ RMDSZ azonban önmagában nem lenne elég, mást is be kellene még venni a buliba. Ha egyik variáció sem jön be, és továbbra sem sikerül összehoznia a többséget valamelyik jelöltnek, akkor egyre nagyobb az esélye annak, hogy előrehozott választást kell tartani Romániában.

Az elmúlt tíz évben már 13 miniszterelnök váltotta egymást az országban, és a kormányok instabilitása ellenére Románia összességében sok mindenben felzárkózott ebben az évtizedben, így ez önmagában nem feltétlenül lenne tragédia. Most azonban a kormányzóképtelenség és az idő egyre inkább az AUR kezére játszik: a szélsőjobbos párt, melynek magyarellenes kijelentéseiről is hírhedt vezetőjét, George Simiont tavaly Orbán Viktor is támogatta, 40 százalék felett áll, és sokan atól tartanak, hogy a támogatottsága csak nőni fog - számukra ezért talán éppen az lenne a legjobb, ha a politikai válság még inkább elhúzódna Romániában.

Nicușor Dan elnök most a pártokra bízná, hogy egymás között tárgyalják le, kinek szavaznának bizalmat - erre most néhány napjuk lenne, ha nem körvonalazódik megoldás, akkor Románia valószínűleg új választásra készülhet.

(Adevarul, News.ro, Krónika)