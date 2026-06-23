Teljes a politikai káosz Romániában: a 24. órában vannak a pártok, hogy miniszterelnököt találjanak

Egymás után fogadja kedden a pártok vezetőit Nicușor Dan román elnök, hogy a konzultációkon még egy kísérletet tegyen rá, hogy életképes parlamenti többséget találjanak. Ez a próbálkozás utoljára hétfőn vallott kudarcot, amikor Adrian Veștea bukott el a parlamentben: a szavazáson a PSD és néhány PNL-es képviselő által támogatott kormányfőjelölt csak 189 voksot kapott, miközben a többséghez 233-ra lett volna szüksége.
Romániának már közel 50 napja csak ügyvezető kormánya van. Ilije Bolojan kabinetjét május elején a szociáldemokraták (PSD) és a szélsőjobboldali AUR együttes erővel buktatta meg, miután a korábban a koalícióban benne lévő, és a megszorításokat kritizáló szocdemek kiléptek, és a szélsőjobbal fogtak össze.
Valódi többség azonban azóta sem alakult ki, így a máskor is elég kaotikus román pártpolitikában egyre nagyobb a bizalmatlanság és a gyorsan kudarcot valló projektek. Nicușor Dan elnök egymás után nevezi meg a különböző miniszterelnök-jelölteket, de ezek mentén elég fura, törékeny, és ami a lényeg, többségre végül esélytelen alkalmi szövetségek jönnek csak létre.
A hétfői szavazáson végül simán elbukó Veștea például idáig a PNL politikusa volt, de most Dan a pártokat megkerülve jelölte őt (a PNL-ből emiatt most ki akarják rúgni a pártvezetés jóváhagyása nélkül rá szavazó képviselőket), és a PSD állt be mögé. Végül a projekt azért vallott kudarcot, mert a szélsőjobbos AUR kihátrált a Nyugat és a román politikában mindig befolyásos titkosszolgálatok egy része által támogatott jelölt mögül.
Dannak így most újra egy többséget összehozni képes új jelöltet kellene megint találnia, és most három-négy forgatókönyv látszik.
Az elmúlt tíz évben már 13 miniszterelnök váltotta egymást az országban, és a kormányok instabilitása ellenére Románia összességében sok mindenben felzárkózott ebben az évtizedben, így ez önmagában nem feltétlenül lenne tragédia. Most azonban a kormányzóképtelenség és az idő egyre inkább az AUR kezére játszik: a szélsőjobbos párt, melynek magyarellenes kijelentéseiről is hírhedt vezetőjét, George Simiont tavaly Orbán Viktor is támogatta, 40 százalék felett áll, és sokan atól tartanak, hogy a támogatottsága csak nőni fog - számukra ezért talán éppen az lenne a legjobb, ha a politikai válság még inkább elhúzódna Romániában.
Nicușor Dan elnök most a pártokra bízná, hogy egymás között tárgyalják le, kinek szavaznának bizalmat - erre most néhány napjuk lenne, ha nem körvonalazódik megoldás, akkor Románia valószínűleg új választásra készülhet.
A PSD az AUR-ral együtt nyújtott be bizalmatlansági indítványt a Bolojan-kormány ellen. A román posztkommunista utódpárt nagyon érzékeny gazdasági és politikai helyzetben kezdett politikai hazárdjátékba.
Az AUR fölényesen vezet, a kormány már kisebbségben van, jöhet a bizalmatlansági indítvány.