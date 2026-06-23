Tízezrével bocsátják el dolgozóikat a nagy AI-cégek, most épp az Oracle

Az Oracle az elmúlt évben világszerte mintegy 21 000 álláshelyet szüntetett meg, miközben az amerikai technológiai óriásvállalat üzleti tevékenységét a mesterséges intelligencia (AI) irányába alakítja át.

„A mesterséges intelligencia technológiáinak bevezetése a működésünk minden területén a munkaerő létszámának csökkenéséhez vezetett, és ez a jövőben is folytatódhat” – áll a vállalat legfrissebb éves jelentésében.

Larry Ellison Oracle-vezér a Fehér Házban Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

A létszámcsökkentés, amely az Oracle munkaerő-állományának körülbelül 13 százalékát érinti, egy nagyobb trend része a technológiai cégek körében, amelyek több százmilliárd dollárt költenek olyan mesterséges intelligencia-infrastruktúrák kiépítésére, mint például az adatközpontok.

Az Amazon és a Facebookot tulajdonló Meta az elmúlt hónapokban szintén több ezer munkahelyet szüntetett meg, miközben jelentős összegeket fektet be a mesterséges intelligenciába. A foglalkoztatási adatokat nyomon követő cégek becslései szerint az elmúlt évben több mint 100 000 technológiai dolgozót bocsátottak el.

Az Oracle közlése szerint a leépítések az elmúlt évben körülbelül 1,8 milliárd dollár végkielégítési és egyéb átszervezési költségekkel jártak. A leépítések saját bevallásuk szerint is „zavarokat okozhatnak”, bizonyos pozíciókban a szakképzett munkavállalók hiányához vezethetnek, ami termelékenységcsökkenést eredményezhet. (BBC)