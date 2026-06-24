81 éves szörföst mentettek ki a rendőrök a Balatonból

Balatonfenyves, 2020 Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Magatehetetlenül sodródott egy 81 éves szörfös a Balatonban, amikor rátaláltak a vízirendőrök június 23-án kora délután.

A férfi elmondta, hogy nagyon kimerült, ami miatt képtelen volt partközelbe jutni, ezért a szörffel együtt a motorcsónakba emelték és épségben a partra vitték.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható forróság nagyban kihat mindenki szervezetére, de főleg az idősekre. A vízen, vagy a vízben különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat, figyelni egymásra, társainkra, gyermekeinkre, hiszen nagyon gyorsan kialakulhat egy veszélyhelyzet.

Fontos tudni, hogy elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni.

Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, és szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni, a vitorláshajók kivételével. (via police.hu)