Anglia nem tudta feltörni Ghána mély védekezését, gól nélküli döntetlen lett a vége

foci

Az angol válogatott meglepetésre csak gól nélküli döntetlent játszott Ghánával kedden a labdarúgó-világbajnokság L csoportjában. Két forduló után mindkét csapat négy ponttal áll, és jó helyzetből várhatja az utolsó csoportkört.

Thomas Tuchel csapata hiába birtokolta sokat a labdát a meccsen, nem igazán tudott mit kezdeni az afrikai csapat fegyelmezett, mély védekezésével. Ghána már az elejétől kezdve lezárta a területeket, és kontrákból próbált veszélyeztetni. Az első félidőben egyik csapatnak sem volt kaput eltaláló lövése, ami ezen a világbajnokságon először fordult elő.

A hajrában azért megvoltak az angol lehetőségek: Nico O’Reilly fejese a kapufán csattant, Harry Kane a kipattanót viszont nyolc méterről kilőtte a stadionból. A hosszabbításban Marc Guehi fejese után is közel járt Anglia a vezetéshez, de a ghánai védelem a gólvonalról mentett.

Fotó: MAURO PIMENTEL/AFP

A statisztika is jól leírja a játék képét, Anglia 19 lövéséből csak három találta el a kaput, ezek összesített várható gólértéke (xG) 1,28 volt. Ghána mindössze kétszer próbálkozott, 0,29-es xG-vel.

Anglia a Horvátország elleni látványos győzelem után ezúttal jóval tompább teljesítményt nyújtott. Ez ugyan nem veszélyezteti a továbbjutást, de figyelmeztető jel lehet a torna későbbi szakaszára.

A lefújás után az angolok német szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel nem tűnt különösebben elégedetlennek. Panama ellen egyértelműen Anglia számít esélyesebbnek, így a csoportelsőség továbbra is az ő kezükben van. Ghána értékes pontot szerzett, és a Horvátország elleni utolsó fordulós mérkőzés előtt továbbjutást érő helyen áll.

Anglia ENG
0 - 0
Ghána GHA
Vége L csoport
Anglia 4-2-3-1
Thomas Tuchel Szövetségi kapitány
1
J. Pickford
24
R. James
2
E. Konsa Ngoyo
6
M. Guehi
25
D. Spence
8
E. Anderson
4
D. Rice
20
C. Madueke
10
J. Bellingham
18
A. Gordon
9
H. Kane
Ghána 4-1-4-1
Carlos Manuel Brito Leal Queiróz Szövetségi kapitány
16
B. Asare
26
M. Senaya
4
J. Adjei Adjetey
18
J. Opoku
14
G. Mensah
5
T. Partey
19
I. Williams Arthuer
3
C. Yirenkyi
8
K. Sibo
11
A. Semenyo
9
J. Ayew
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