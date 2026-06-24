Anglia nem tudta feltörni Ghána mély védekezését, gól nélküli döntetlen lett a vége

Az angol válogatott meglepetésre csak gól nélküli döntetlent játszott Ghánával kedden a labdarúgó-világbajnokság L csoportjában. Két forduló után mindkét csapat négy ponttal áll, és jó helyzetből várhatja az utolsó csoportkört.

Thomas Tuchel csapata hiába birtokolta sokat a labdát a meccsen, nem igazán tudott mit kezdeni az afrikai csapat fegyelmezett, mély védekezésével. Ghána már az elejétől kezdve lezárta a területeket, és kontrákból próbált veszélyeztetni. Az első félidőben egyik csapatnak sem volt kaput eltaláló lövése, ami ezen a világbajnokságon először fordult elő.

A hajrában azért megvoltak az angol lehetőségek: Nico O’Reilly fejese a kapufán csattant, Harry Kane a kipattanót viszont nyolc méterről kilőtte a stadionból. A hosszabbításban Marc Guehi fejese után is közel járt Anglia a vezetéshez, de a ghánai védelem a gólvonalról mentett.

Fotó: MAURO PIMENTEL/AFP

A statisztika is jól leírja a játék képét, Anglia 19 lövéséből csak három találta el a kaput, ezek összesített várható gólértéke (xG) 1,28 volt. Ghána mindössze kétszer próbálkozott, 0,29-es xG-vel.

Anglia a Horvátország elleni látványos győzelem után ezúttal jóval tompább teljesítményt nyújtott. Ez ugyan nem veszélyezteti a továbbjutást, de figyelmeztető jel lehet a torna későbbi szakaszára.

A lefújás után az angolok német szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel nem tűnt különösebben elégedetlennek. Panama ellen egyértelműen Anglia számít esélyesebbnek, így a csoportelsőség továbbra is az ő kezükben van. Ghána értékes pontot szerzett, és a Horvátország elleni utolsó fordulós mérkőzés előtt továbbjutást érő helyen áll.