Hét év után, pótmagánvádas eljárásban mondta ki bűnösnek a bíróság a férfit, aki antifasiszta fiatalokra támadt a kitörés napján a Bambi előtt

Jogerősen bűnösnek mondta ki a Fővárosi Törvényszék közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt azt a férfit, aki társaival 2019-ben antifasiszta fiatalokra támadt Budapesten. A bíróság az elkövetőt egy év börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette.

Mivel az ügyészség annak idején nem emelt vádat, Mák Viktornak és társainak pótmagánvádlóként kellett bíróság elé vinniük az ügyet – derül ki a sértetteket segítő Magyar Helsinki Bizottság közleményéből.

A támadás 2019. február 9-én történt. Aznap szélsőjobboldali csoportok vonultak fel a budai Várban és a Városmajorban, a német és magyar csapatok 1945-ös kitörési kísérletére emlékezve. Ezzel egy időben antifasiszta fiatalok tartottak tiltakozást a Széll Kálmán téren. A rendezvény után, délután öt óra körül a közeli Bambi Presszónál egy sötét ruhás társaság rátámadt egy 10–15 fős antifasiszta egyetemi csoportra.

A támadók több fiatalt bántalmaztak, Mák Viktort többször ököllel megütötték, másoktól pedig zászlókat vettek el. Az erőszakos cselekmény váratlanul történt, a kiérkező rendőrök a támadókat nem tudták elfogni.

Még aznap egy szélsőjobboldali weboldal „győzelmi jelentésként” számolt be az akcióról. Emellett kamerafelvételek készültek az elkövetőkről a 6-os villamoson és a környéken, egy névtelen telefonos bejelentő pedig két feltételezett támadót nevezett meg. A rendőrség azonosította őket, egyikük esetében pedig vádemelési javaslatot tett. Az ügyészség azonban a rendelkezésre álló bizonyítékok ellenére sem emelt vádat gyűlölet-bűncselekmény miatt, hanem megszüntette az eljárást.

A megtámadott Eve Rogers, Ivány Borbála és Mák Viktor a II. és III. Kerületi Bíróságon Fotó: Helsinki Bizottság

A sértettek ezt követően döntöttek úgy, hogy nem hagyják lezáratlanul az ügyet. Mák Viktor pótmagánvádlóként közösség tagja elleni erőszakkal vádolta meg a rendőrség által azonosított két férfit. A pótmagánvádas eljárásban azonban a vádat nem az állam, hanem maga a sértett képviseli. Vagyis a megtámadott fiataloknak kellett bizonyítaniuk a bíróság előtt: politikai véleményük, antifasiszta meggyőződésük miatt támadtak rájuk a vádlottak.

A II. és III. Kerületi Bíróság 2025 áprilisában elsőfokon már bűnösnek mondta ki az elsőrendű vádlottat társtettesként elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntettében. A bíróság egy év, végrehajtásában két évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, emellett pártfogó felügyeletet rendelt el, és érzékenyítő foglalkozásokon való részvételre is kötelezte. A másodrendű vádlottat első fokon felmentették, mert a bíróság álláspontja szerint nem lehetett minden kétséget kizáróan megállapítani, milyen szerepet játszott a csoportos támadásban.

A Fővárosi Törvényszék másodfokon az elsőfokú ítéletet lényegében helybenhagyta. A másodfokú bíróság ugyanakkor mellőzte a pártfogó felügyeletet és az érzékenyítő foglalkozásokon való részvétel kötelezettségét, arra hivatkozva, hogy a cselekmény óta hosszú idő telt el. A másodrendű vádlott felmentése is jogerőre emelkedett.

Mák Viktor korábban így fogalmazott az ügy jelentőségéről: „Könnyebb lett volna elfelejteni, elnyomni magamban az ügyet, de nem tudtam. Nem tudom elfogadni, hogy a politikai vélemény miatti támadás érjen valakit. Azért mentünk tovább, mert ez az ügy nem csak rólunk, közvetlen sértettekről szól. Az ítélet megerősíti, hogy a társadalmunk alapértékei – tisztelet, tolerancia és erőszakmentesség – nem alku tárgya”.

A Magyar Helsinki Bizottság álláspontja szerint az előítéletes indítékú erőszak üldözése nem hárítható az áldozatokra. A részben megnyert per mintegy 300 ezres részbeni perköltségét a megtámadott Mák Viktornak kell most megfizetni, mert a bíróság a másodrendű vádlottnál nem talált elég bizonyítékot a bűnösségre. A Szikra Mozgalom pénzt gyűjt az áldozatnak a perköltségre.