Karácsony: A felvonulás idejére nemzeti lobogó és Pride-zászló is lesz a hídon

Budapest Pride, 2025 Fotó: Németh Dániel/444

„Nemzeti lobogó a nemzeti ünnepeken leng a budapesti hidakon. Most pár kedves ember, ha jól értem, az Erzsébet híd fellobogózásával azt kezdeményezi, hogy a Budapest Pride is legyen nemzeti ünnep. Kedves gesztus” – írja Karácsony Gergely főpolgármester, miután egy férfi a Dunába hajigálta az Erzsébet hídról a szivárványos zászlókat, mire a Mi Hazánk magyar zászlókat tűzött a helyükre.

A főpolgármester így tesz igazságot: „A felvonulás idejére nemzeti lobogó is, Pride-zászló is lesz a hídon, köszi az ötletet”.

Úgy fogalmazott: „A magunk és mások szabadságáért, az emberi méltóság elidegeníthetetlen jogáért, a jogegyenlőségért, a kölcsönös tiszteletért és elfogadásért kiálló Budapest Pride szerintem is igazi szabadságünnep, ráadásul, ahogy tavaly, idén is a magyar szabadság napján”, ezért lesz ez is, az is.

Az ügy előzménye, hogy vasárnap egy férfi leszedte és a Dunába dobálta a hídra kihelyezett szivárványos zászlókat (azért voltak kint, mert itt fog elhaladni a menet szombaton a Budapest Pride felvonuláson). A fővárosi önkormányzat feljelentést tett és megígérték, hogy pár napon belül pótolják a zászlókat.

Két nappal később a rendőrség az otthonában elfogta az elkövetőt, aki beismerte tettét, a kihallgatása után kiengedték, rongálás miatt folyik ellene eljárás.

Erre Novák Előd közölte, hogy kifizeti a zászlók leszedéséért járó bírságot. Június 24-én aztán a Mi Hazánk magyar zászlókat tűzött a hídra, erre reagált most Karácsony.