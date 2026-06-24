Kiderült, hogy mennyibe kerül a GTA VI, és az is, hogy mi lesz a dobozban

Június 25-én, helyi idő szerint éjfélkor indul a Grand Theft Auto VI előrendelése – jelentette be a Rockstar Games. A játék november 19-én jelenik meg PlayStation 5-re és Xbox Series X|S konzolokra. Az alapkiadás ára 79,99 dollár, a bővített Ultimate Editioné 99,99 dollár lesz.

Az ár önmagában is érdekes. Az elmúlt években a nagy költségvetésű videójátékoknál a 70 dolláros ár számított iparági sztenderdnek, a GTA VI esetében viszont több elemző és piaci szereplő is arra számított, hogy a Rockstar akár 90-100 dollárra emelheti az alapkiadás árát. Ehhez képest a 80 dolláros árcédula ugyan emelésnek számít, de elmarad a jóslatoktól.

A Rockstar egy másik fontos részletet is tisztázott: a fizikai kiadás dobozában nem lesz játéklemez, csak letöltőkód. A dobozos változat már november 12-étől, egy héttel a megjelenés előtt megvásárolható lesz, hogy a játékosok előre letölthessék a programot, és a november 19-ei rajtkor máris játszhassanak vele. Ugyanez vonatkozik a digitális előrendelőkre, akik szintén november 12-től kezdhetik az előtöltést.

Az előrendelők és azok, akik november 20. előtt vásárolják meg a játékot, megkapják a Vintage Vice City Pack bónuszcsomagot, amely a klasszikus Vice City korszakát idézi meg különféle játékbeli tárgyakkal. A digitális előrendelések mellé egy hónap GTA+ előfizetés is jár.

A Rockstar szerint a GTA VI a sorozat eddigi legnagyobb és leginkább magával ragadó része lesz. A történet ismét Vice Cityben és a környező Leonida államban játszódik, középpontjában Jason és Lucia duójával. A stúdió leírása szerint egy félresikerült bűncselekmény után egy egész államra kiterjedő összeesküvés közepén találják magukat, és minden korábbinál jobban egymásra lesznek utalva, ha életben akarnak maradni.

A GTA-sorozatból a Rockstar közlése szerint eddig több mint 470 millió példány fogyott világszerte, így a novemberi megjelenés az év egyik legnagyobb videójátékos eseménye lesz.