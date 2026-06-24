Lázár nem tartja ördögtől valónak a képviselői mandátum korlátozását, egy év múlva tényleg visszavonul, és nem akar Orbán után Fidesz-elnök lenni

Lázár János üzenni akart. Ez abból derült ki, hogy órákkal azután, hogy a 24.hu-n megjelent egy Lázár véleményét is szerepeltető cikk arról, hogy a Fidesz-frakció különböző arcai hogyan reagálnak a kormány indítványára a képviselői mandátum 12 éves maximálásáról, a politikus kitett egy videót a saját fb-oldalára. A videóban a 24.hu újságírója kérdezi őt ehhez a cikkhez, amit Lázár videósa filmez.

A videó publikálásának az lehet az értelme, hogy Lázár így a maradék hardcore Fidesz-hívekhez is el tudja juttatni az üzenetét. De mi az? A miniinterjú fontosabb direkt és indirekt állításai: