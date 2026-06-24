Lázár nem tartja ördögtől valónak a képviselői mandátum korlátozását, egy év múlva tényleg visszavonul, és nem akar Orbán után Fidesz-elnök lenni

Lázár János üzenni akart. Ez abból derült ki, hogy órákkal azután, hogy a 24.hu-n megjelent egy Lázár véleményét is szerepeltető cikk arról, hogy a Fidesz-frakció különböző arcai hogyan reagálnak a kormány indítványára a képviselői mandátum 12 éves maximálásáról, a politikus kitett egy videót a saját fb-oldalára. A videóban a 24.hu újságírója kérdezi őt ehhez a cikkhez, amit Lázár videósa filmez.
A videó publikálásának az lehet az értelme, hogy Lázár így a maradék hardcore Fidesz-hívekhez is el tudja juttatni az üzenetét. De mi az? A miniinterjú fontosabb direkt és indirekt állításai:
A legfontosabb indirekt üzenet: Lázár annyira nem azonos sem Orbánnnal, sem a parlamenti Fidesz-frakcióval, hogy markáns különvéleménye van. Orbán Viktor magyar hangja, Havasi Bertalan a dolgot ugyanis korábban azzal kommentálta, hogy „a miniszterelnöknek elment az esze.” Gulyás Gergely „elfogadhatatlannak” nevezte azt, Pócs Jánosnak a Rákosi-diktatúra jutott róla az eszébe, Balla György képviselő pedig közröhejt és diktatúrát emlegetett. Lázár ehhez képest azzal indított, hogy „Nem tartom ördögtől való dolognak, főleg, ha lenne róla egy értelmes párbeszéd.” Baja csak azzal volt, hogy a törvényjavaslattal szerinte személy szerint őt és még pár régi fideszes motorost akarnak eltávolítani a parlamentből. Lázár tudatosan felerősített kibeszélése Kacsoh Dániel Mandiner-főszerkesztő-helyettes figyelmét is felkeltette, írt is róla egy posztot. A bejegyzés utolsó, viccesen gyermeteg mondata jól illusztrálja az atomjaira szétesett fideszes propagandagépezet szellemi színvonalát: „Magyar Péter tehát megint politikai csapdát eszkábált, amennyiben a javaslata ellen nehéz érvelni, mégis kifejezetten az ő politikai céljait szolgálja. Ami a minél totálisabb hatalom megszerzése és a rivális meggyengítése.”
Lázár tényleg le fog lépni egy év képviselőség után.