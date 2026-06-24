Megérkezett a vb-re a kongóiak kabalaszurkolója, Lumumba Vea, az Öltönyös Szoborember is

Az idén másodszor – de ezen a néven először – vb-szereplő Kongói DK második csoportmeccsére, a szerda hajnalban játszott Kolumbia elleni mérkőzésre megérkezett a helyszínre Michel Kuka Mboladinga, vagy ahogyan a szurkolók emlegetik, Lumumba Vea is. Ő az afrikai válogatottnak olyan ikonikus szurkolója, mint például a spanyoloknak volt a tavaly májusban elhunyt „dobos” Manolo.

Azzal a különbséggel, hogy Mboladinga/Lumumba Vea nem zenél meccs közben, épp ellenkezőleg, gyakorlatilag szoborként állja végig a kilencven percet (plusz hidratációsnak mondott szünetek, plusz hosszabbítások). Méghozzá mindig ugyanabban az öltözékben, piros zakóban és nyakkendőben, sárga ingben, kék nadrágban. Ezzel és a testtartásával, amivel végigállja a meccseket, Patrice Lumumbának, hazája első szabadon választott, majd egy későbbi véreskezű diktátor által megpuccsolt és kivégzett elnökének állít emléket (Lumumbát a Kongói DK fővárosában, Kinshasában lévő szobrán pont ilyen pózban örökítették meg).

Fotó: ULISES RUIZ/AFP

Lumumba Vae a 2025-ös Afrikai Nemzetek Kupájában tűnt fel a lelátókon ebben az öltözékben és testtartásban (a csapatát akkor a nyolcaddöntőben Algéria ejtette ki). A mostani vb első meccsén még nem tudott ott lenni, mert a Kongói DK-ból beutazókat szigorú korlátozásokkal sújtják az országban tomboló, és már több mint 250 ember halálát okozó ebolajárvány miatt.

Pedig azon a meccsen a Kongói DK nagy bravúrral 1-1-es döntetlent ért el Portugália ellen. Most viszont 1-0-ra kikaptak Kolumbiától. Igaz, még így sincs veszve semmi: ha az utolsó meccsen, vasárnap megverik a már kiesett Üzbegisztánt, 4 pontjuk lesz, amivel akár másodikak is lehetnek, amivel akár a csoport 2. helyén is végezhetnek (ehhez nekik nagyon nyerniük, a portugáloknak Kolumbia ellen nagyon veszíteniük kell), de a 3. hely biztos, márpedig 4 ponttal igen jó esélyük lesz a legjobb harmadikak egyikeként is továbbjutni.