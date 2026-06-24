Önkéntesek pótolják az ukrán amputáltak végtagjait, akiknek a háború miatt a hazájukban már nem jut ellátás

A háború miatt sok, végtag nélkül élő ukrán embernek nem könnyen elérhető a megfelelő művégtag-ellátás. Amellett, hogy az oroszok a civil lakosságot is folyamatosan bombázzák, így folyamatosan nő a sebesültek száma, a háború miatt az ukrán ellátórendszernek drasztikusan lecsökkent a kapacitása segíteni azoknak is, akik valamilyen más okból veszítették el a kezüket vagy a lábukat.
Szaúd-arábiai önkéntesek mintegy 20 ukrán menekültet láttak el művégtagokkal a budapesti Pillangó Egészségcentrumban szerda délután. A King Salman Humanitarian Aid and Relief Center 2024 óta segít az áldozatoknak, akiknek a kezelésére csak a környező országokban jut elég erőforrás. Idén összesen 100 páciensük lesz, akiknek a szíriai humanitárius szervezet, az IRVD segített eljutni Magyarországra. A helyszínt és szakmai hátteret a GYSGY REHA Kft. biztosítja.
Az önkénteseket szakmailag segítő, művégtagokat gyártó Össur szakmai vezetője, Takács Péter szerint az itt is használt, újszerű „direkt laminálási” eljárással 1 nap alatt 14 pácienst tudnak ellátni, akiknek a kezelése máskülönben hónapokig tarthatna. Köztük van olyan, aki vonatbalesetben veszítette el a lábait, de olyan is, akinek a kézfeje egy orosz drónnak esett áldozatul.
Az akcióhoz kapcsolódó sajtótájékoztatón tiszteletét tette Szaúd-Arábia magyarországi nagykövete is, később Fegyir Sándor ukrajnai nagykövet is megjelent, hogy a páciensekkel beszélgessen.