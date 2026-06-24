Orbán ismét sajtópert bukott SPAR-ügyben

Első fokon a sajtónak adott igazat a Fővárosi Törvényszék abban a helyreigazítási perben, amely egy nemzetközi élelmiszerlánc vezérigazgatójának egy osztrák lapban megjelent nyilatkozata nyomán indult. A bíróság közleménye nem nevezi meg a szereplőket, de az ügy minden jel szerint azokhoz a perekhez kapcsolódik, amelyeket Orbán Viktor indított több magyar szerkesztőség ellen a SPAR vezérigazgatójának egy osztrák lapban megjelent interjúja miatt. A nem jogerős ítélet azért érdekes, mert a bíróság szembement a Kúria ebben az ügyben hozott korábbi döntésével.

Fotó: Photo © Balint Hrotko

Az ügy előzménye, hogy Hans Reisch, a SPAR vezérigazgatója 2024 márciusában a Lebensmittel Zeitung című osztrák élelmiszer-ipari szaklapnak arról beszélt: a vállalat az Orbánhoz köthető üzleti körök nyomása miatt tőkét von ki Magyarországról. Azt is állította, hogy Orbán Viktor korábban azt kérte a SPAR-tól, engedje meg egyik rokonának, hogy befektessen a cég magyar leányvállalatába. Az interjút több magyar szerkesztőség szemlézte, a miniszterelnök ezt követően sorra helyreigazítási pereket indított a médiumok ellen. A perelt lapok között volt a 444, a 24.hu, a Hírklikk, a Klubrádió, a Pécsi Stop, az RTL és az Index is.

A mostani ügyben a felperes (=Orbán) nem vitatta, hogy a SPAR vezérigazgatója valóban megtette a nyilatkozatot, azt azonban igen, hogy ilyen kérés valaha elhangzott volna. Emiatt helyreigazítást követelt a – törvényszéki közleményben nem megnevezett – médiumtól, amely beszámolt az interjúról.

A Fővárosi Törvényszék szerdán elutasította a keresetet. Indoklása szerint a lap nem saját állításként közölte a kifogásolt mondatot, hanem egy külföldi lapban megjelent interjút ismertetett, és ezt az olvasók számára egyértelművé is tette. A bíróság szerint ilyen esetben az alperestől nem várható el, hogy bizonyítsa a nyilatkozó állításának valóságtartalmát.

A döntés azért is figyelemre méltó, mert a bíróság korábban előzetes döntéshozatalért az Európai Unió Bíróságához fordult annak tisztázására, hogy alkalmazható-e az ügyben a tömegtájékoztatás szabadságáról szóló európai rendelet. Az uniós bíróság válasza után folytatódó eljárásban a törvényszék eltért a Kúria több hasonló ügyben hozott határozatától. A közlemény szerint a bíróság úgy látta, hogy a Kúria által korábban alkalmazott jogértelmezés alkalmas lehet a sajtószabadság korlátozására. A törvényszék ezért nem fogadta el azt az álláspontot.

A SPAR-ügyben korábban eltérő ítéletek születtek. Az Index és az Economix első fokon pert nyert Orbán Viktorral szemben, a Pécsi Stop azonban hiába nyert első és másodfokon, a Kúria helyreigazításra kötelezte a lapot. A legfelsőbb bírói fórum akkor kimondta, hogy az interjú átvételével a szerkesztőség is felelősséget vállal a közölt tényállításokért, ezért neki kell bizonyítania azok valóságtartalmát.

A mostani ítélet nem jogerős.

Frissítés 17:51-kor: Időközben kiderült, hogy az érintett sajtóorgánum a 24.hu. A lap ezen felül azt is közölte, hogy Orbán Viktornak 84 ezer forint illetéket és 234 ezer forint perköltséget kell fizetnie. Ez az volt miniszterelnök 5 milliós megtakarításának kicsit több mint 6%-a. Legutóbbi vagyonnyilatkozatában ugyanis azt állította, ennyi van a számláján : (