Oroszország szerint az USA nem tartja magát Trump és Putyin megállapodásaihoz

Három napon belül három magas rangú orosz tisztviselő is bírálta Washingtont, amiért szerintük az Egyesült Államok kihátrál az alaszkai megegyezésekből.

Donald Trump tavalyi hivatalba lépése óta próbálja lezárni az ukrajnai háborút. A tavaly augusztusi, anchorage-i csúcstalálkozó óta a Kreml gyakran emlegette „Anchorage szellemét”. Elemzők szerint ez arra utalt, hogy Moszkva úgy vélte: Trump hajlandó lenne belemenni abba, hogy Ukrajna adja fel a teljes Donbász régiót a frontvonalak befagyasztásáért cserébe.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump Alaszkában, 2025. augusztus 15-én Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Először Jurij Usakov elnöki tanácsadó jelentette ki vasárnap, hogy csak az egyik fél maradt elkötelezett a megállapodások mellett, míg a másik fél láthatóan nem képes teljesíteni a rá eső részt. Szergej Lavrov külügyminiszter kedden odáig ment, hogy kijelentette: a csúcstalálkozó talán csak egy amerikai „trükk volt, amivel időt akartak nyerni a kijevi rezsim újrafelemelésére/felfegyverzésére”. Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes szintén azzal vádolta az USA-t, hogy eltávolodott az alapvető anchorage-i megállapodásoktól, és Washington irányvonala egyre közelebb kerül a leginkább oroszellenes európai szövetségesek (Nagy-Britannia és Franciaország) politikájához.

A Reuters által megkérdezett szakértők szerint Moszkva idegességét az váltja ki, hogy az orosz gazdaság és hadsereg kritikus helyzetbe került a mélységi ukrán dróncsapások miatt (múlt héten két moszkvai olajfinomítót is eltaláltak). A Kreml úgy véli, ezeket a csapásokat az USA segíti. Putyinnak fel kell mutatnia valamilyen választ a lakosság felé, és az oroszok szeretnék visszaterelni Trumpot az ő oldalukra.

A másik magyarázat szerint az orosz vezetést elkeseríti a diplomáciai folyamatok hiánya. Az amerikai figyelem február óta nagyrészt elterelődött, amikor az USA Izraellel közösen háborúba keveredett Iránnal. Jelenleg nincs strukturált diplomáciai folyamat az asztalon, Oroszország pedig azt akarja, hogy az amerikaiak újra aktívan közvetítsenek, hogy Moszkva a saját feltételei szerint zárhassa le a konfliktust. Az európai közvetítést Oroszország eleve kizárja. (via Reuters)