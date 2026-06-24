Totális lehalás: leállt az egész német vasúthálózat, 2,5 órán át dekkoltak a vonatok és a hévek az állomásokon

Képünk illusztráció! Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Kedden este egy központi technikai hiba miatt le kellett állítani az összes, Németországban éppen közlekedő, a Bundesbahn által üzemeltetett vonatot - jelenti a BBC. A szerelvények 2,5 órán át álltak mozdulatlanul ott, ahol éppen jártak. Az egész olyan hirtelen történt, hogy a szerelvények jó része az állomások közötti nyílt pályán rekedt. A probléma a hálózaton belüli kommunikációt biztosító GSM-R digitális rádióhálózattal volt. A leállás 22.30-kor történt, a szerelvények pedig szerdán egy óra tájban lendültek újra mozgásba.

A vasúttársaság ingyen taxicsekket és szállodai kuponokat ígért a bajba került utazóknak. Mivel a Bundesbahn nemcsak a hosszútávú járatok, de az S-Bahn nevű elővárosi vonatok üzemeltetője is, ezek a metrószerű járatok is leálltak minden településen, így Berlinben is.

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