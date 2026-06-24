Trump szerint nem esnek eléggé az üzemanyagárak, ezért vizsgálatot rendelt el az árdrágító olajcégek ellen

Los Angeles-i árak június 22-én Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

A háborújával az olajárat az egész világon megemelő Donald Trump amerikai elnök utasította az igazságügy-minisztériumot, hogy indítson vizsgálatot azon nagy amerikai olajcégek ellen, amelyek Trump szerint nem csökkentették eléggé az áraikat a nyersolaj árának csökkenése ellenére, „megkopasztva” ezzel a fogyasztókat.

Mint a Reuters hírügynökség vonatkozó híre megjegyzi, a tényleges adatok szerint Amerikában a hatodik hete folyamatosan esnek az üzemanyagárak.

De Trump szerint nem eléggé. Saját közösségi oldalára kitett bejegyzésében az elnök azt írja, hogy az olajárak „úgy zuhannak, mint a kő”, de a nagy olajcégek nem csökkentik ezzel arányosan az üzemanyagok árát. Az elnök szerint ezzel megkopasztják a fogyasztókat.

Az aktuális amerikai átlagár gallononként 3,9 dollár, ami 14 százalékkal alacsonyabb a májusi csúcsértéknél. Az államonként igencsak eltérő adószint miatt azonban országosan nagyon eltérnek az árak.

A bejegyzés vége konkrét fenyegetőzés:

„Utasítottam az igazságügy-minisztériumot, hogy haladéktalanul nézzen rá az ügyre. A benzinárak jobban teszik, ha az eddiginél sokkal gyorsabban kezdenek esni.”

Trump nem véletlenül ideges: a félidei kongresszusi választás előtt mind az ő, mind a republikánusok népszerűsége mélyponton van, nem függetlenül a benzin árát a magasba kergető iráni háborútól.