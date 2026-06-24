Ukrán dróntámadás miatt maradt áram nélkül Szevasztopol

Kiterjedt áramszünetet okozott egy ukrán dróntámadás a megszállt Krím félsziget legnagyobb városában, Szevasztopolban – közölte a Moszkva által kinevezett helyi vezető, Mihail Razvozsajev. Ukrajna szerint drónjai kedden éjjel a város fő villamosenergia-alállomását vették célba, emiatt egyes városrészek szerda estig áram nélkül maradhatnak.

Fotó: ROBYN BECK/AFP

Razvozsajev Telegramon azt írta, hogy rendkívüli üzemmódot vezettek be az energialétesítményeknél, miközben felmérik a károkat. A lakosokat energiatakarékosságra szólították fel, többek között arra, hogy a képernyő fényerejének csökkentésével és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával kíméljék mobiltelefonjaik akkumulátorát, és a várható 30 fokos hőségben figyeljenek az idős szomszédokra is.

Az ukrán pilóta nélküli rendszerek erőinek parancsnoka, Robert „Magyar” Brovdi közölte, hogy a támadás során 48 működő vagy tervezett katonai célpontot vettek célba. Állítása szerint a szevasztopoli fő alállomást sikeresen eltalálták. Robbanásokat jelentettek Bahcsiszaraj, Kercs és az Aj-Petri-hegy környékéről is, ahol az orosz légierő egyik rádiótechnikai egysége állomásozik.

A támadás idején a Krím üzemanyaghiánnyal is küzd. A félsziget orosz vezetése vasárnap felfüggesztette a benzinkutaknál a lakossági értékesítést, az üzemanyag nagy részét állami szolgálatok számára tartják fenn. A helyi beszámolók szerint egyes üzletekben pánikvásárlás kezdődött, különösen cukorból alakult ki hiány.

Kijev az elmúlt időszakban fokozta a Krím és a megszállt ukrán területek elleni támadásokat, többek között az energiaellátást és a közlekedési összeköttetéseket célzó akciókkal. A cél az orosz gazdasági és katonai kapacitások gyengítése, valamint Moszkva tárgyalóasztalhoz kényszerítése. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán több mint 300 ukrán drónt semmisítettek meg. Az ukrán légierő ezzel párhuzamosan arról számolt be, hogy Oroszország 101 drónt indított Ukrajna ellen, amelyek közül 95-öt lelőttek. (via BBC)